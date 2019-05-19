В команде Зеленского озвучили приоритеты для экономики: что нового

У Зеленского назвали приоритеты для экономики – эксперты (фото: РБК-Украина)

Эксперты проанализировали приоритеты для экономики, названные командой Зеленского

У Зеленского назвали приоритеты для экономики. Вопросы экономического развития будут одними из главных, рассказали в команде новоизбранного президента. Несмотря на то, что по Конституции, экономика не относится к прямым обязанностям главы государства, он может инициировать перед Радой принятие соответствующих законов. Главная цель — детенизация экономики. Идеи от соратников Зеленского звучат разные – от амнистии капитала до всеобщих деклараций. Об этом пишет "Сегодня".

Как сообщается, эксперты осторожно оценивают предложения и напоминают, что их уже пробовали реализовать, но в итоге это не удавалось. На текущий момент по оценкам в тени находится до 50% экономики, прежде всего это касается доходов бизнеса и наемных работников в частном секторе, получающих зарплату "в конвертах". Для выявления неучтенных доходов "главный" по налоговой политике в "команде "Зе" советник Даниил Гетьманцев в соцсетях предложил ввести их всеобщее декларирование, причем не только для госслужащих, но для всех, кроме пенсионеров и лиц с инвалидностью. Все налоги он предлагает платить на единый госсчет, а не на несколько, как сейчас.

У Зеленского назвали приоритеты для экономики – эксперты (фото: РБК-Украина)

Гетьманцев также считает, что должна быть проведена амнистия капиталов или "нулевое декларирование". Чтобы узаконить денежные средства, достаточно будет внести в казну налог, обычно это до 5% от задекларированного капитала. Важный момент — амнистия не распространяется на госчиновников.

Ключевым моментом в процессе вывода доходов из тени является перевод в электронный вид не только налогообложения, но и многих других госпроцессов. Программа-максимум — углубление сотрудничества Украины на международном уровне, чтобы узнать, где прячут деньги наши богачи. В итоге доходы казны за несколько лет могут оценочно вырасти почти вдвое (до 2,5—3 трлн грн в год).

Новоизбранный президент Владимир Зеленский высказался в поддержку идеи амнистии капиталов, остальные предложения он пока не комментировал.

Мнение экспертов

Эксперты считают, что новшества будет реализовать непросто, поскольку для этого нужно не только принять ряд необходимых законов, но и обеспечить ответственность за их выполнение. Как говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в Украине ведется учет уплаты налогов лишь с 1997 года, до того информации нет.

"Если говорить об амнистии капиталов, то непонятно, считать доходы, полученные до 1997 года сомнительными или нет, — анализирует Пендзин. — Если считать их незаконными, то, исходя из презумпции невиновности, это должны доказать спецорганы, а не обладатель капитала. Это долго, трудоемко и часто недоказуемо".

У Зеленского назвали приоритеты для экономики – эксперты (фото: pixabay.com)

По мнению Пендзина, в ЕС опасаются, что после амнистии капиталов (уплатил 5% налога и узаконил происхождение) через Украину станут реализовывать криминальные доходы, поэтому одобрение со стороны ЕС могут затягивать.

А президент Украналитцентра Александр Охрименко напомнил, что идею всеобщего декларирования доходов населения еще 5 лет назад предлагал Яценюк.

"Начали с госчиновников, которых всего около миллиона человек, но даже на этом уровне контроль над ними затормозился из-за трудоемкости, — говорит Охрименко. — По амнистии капиталов может быть саботаж идеи. Доказать наличие теневых доходов возможно только через расследование и суд, если бизнесмен или физлицо их добровольно не признает".

В то же время эксперты уверены, что идею со всеобщим декларированием и детенизацией можно реализовать в Украине постепенно, за несколько десятилетий, но только если заниматься этим непрерывно.

"Например, в Германии всеобщее декларирование смогли внедрить за 30 лет, теперь доходы и расходы каждого налогоплательщика находятся под контролем. Но там изначально не было такой большой доли теневой экономики, и население также поддерживало идею "честных" денег", — рассказал нам Александр Охрименко.

Напомним, что ранее Зеленский сделал заявление о Крыме.

Также сообщалось, что МВФ советует правительству Германии уменьшить налоги.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы работают в каждой пятой польской компании. По данным на конец марта, две трети из более чем 600 тыс. иностранцев, которые платят взносы в Службу социального обеспечения (ZUS), приехали из Украины. Всего же в стране работают около 1,5 млн украинцев из 38 млн человек населения.