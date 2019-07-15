Композитор Евгений Хмара удивил новым звучанием гимна Украины

Украинский композитор Евгений Хмара провел необычную акцию – пианист-виртуоз сыграл гимн Украины в древнем и колоритном городе Будва, что в Черногории.

Изюминка события: песня "Ще не вмерла України і слава, і воля" была сыграна известным пианистом на уникальном инструменте 18 века - спинет, который является прадедом фортепиано. Видео виртуозной игры на спинет Хмара опубликовал на своей странице в Facebook.

Евгений Хмара (видео: facebook.com/pianokhmara)

Спинет, на котором сыгран гимн Украины, является одним из старейших клавишных инструментов и происходит от древнего монохорда. Это небольшой клавесин с щипковыми струнами. Спинет был очень популярным в 18 веке. Внешне немного похож на рояль.

Евгений Хмара – украинский композитор, пианист-виртуоз, киевлянин. Первую музыкальную композицию написал в семь лет. Постоянно выступает в Украине и за рубежом с сольными концертами и в сотрудничестве с другими артистами, аранжирует для звезд украинского шоу-бизнеса. Выпустил четыре сольных альбома. Имеет много наград и принимал участие в известных шоу. В частности, в 2012 году стал финалистом шоу "Украина имеет талант". С 2012-го по 2018 год - музыкант шоу Х-Фактор. Наибольшим масштабным его проектом в 2018 году был большой сольный концерт "30", который состоялся во дворце "Украина" и собрал около 3900 зрителей. Выступал вместе с музыкантом Дидье Маруани (Space).

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