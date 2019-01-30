Конфликт между верующими на Закарпатье закончился фатально: все детали

В результате конфликта мужчина ударил деда, который при падении получил тяжелые травмы

На Закарпатье дед оскорбил девушку за то, что она стояла возле церкви со стендом книг Свидетелей Иеговы. Позже вечером в тот же день отец девочки толкнул старика так, что тот умер. Трагедия произошла два года назад, но суд вынес свой вердикт недавно. Об этом пишет местное издание "Воскресенье Закарпатские новости".

В полиции отметили, что конфликт в селе Терново был, в результате которого скончался 78-летний мужчина, но этот был бытовой, а не религиозный конфликт.

Дед Степан накричал на ребенка подозреваемого, а тот, выясняя отношения с односельчанином, толкнул старика. Смерть наступила от того, что при падении дедушка ударился головой.

В Едином государственном реестре судебных решений указано, что Иван вместе с женой Галиной пришли к дому, где проживал старый Степан, чтобы выяснить, почему он оскорблял их дочь в центре села.

Во время разговора возник конфликт, в ходе которого дед толкнул Галину. Иван, стоял у калитки на проезжей части улицы, увидев это, подбежал к Степану и ударил правой ногой в область живота, после чего ударил кулаком деда в область правого глаза. От удара старик не удержался на ногах и упал спиной на бетонную дорожку.

При падении 78-летний мужчина получил телесные повреждения, после которых так поправился. Умер он уже во время лечения в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Тячевской больницы.

Иван свою вину признал и пояснил, что в той день вместе с товарищем поехал в Тячев собирать виноград, но ему позвонила дочь с жалобами на Степана, мол, тот ее словесно оскорблял.

Стоит отметить, что в тот день был православный праздник, и рядом с церковью девушка разложила литературу другой религиозной конфессии. Это деду не понравилось.

Мужчина заявил, что ему позвонила дочь и сказала, что ее толкнул какой-то старший человек за то, что она стояла у православной церкви со стендом книг Свидетелей Иеговы.

После этого мужчина выяснил, что его дочь толкнул Степан. После чего он с женой поехал к нему, чтобы поговорить. Его жена зашла во двор деда и попросила его выйти. Женщина сказала, что она мать, той девочки, которую он толкнул. После этого дед Степан ударил женщину по лицу и еще раз замахнулся на нее.

"Я не выдержал, подбежал и ударил его в живот. От удара старый упал на землю с лестницы высотой 1-2 метра. Я сразу подошел к нему, и он был без сознания. Начал оказывать первую помощь, видел, что у деда кровь текла из носа, ушей. Далее я зашел в дом, чтобы позвать кого-то на помощь. Из дома вышла невестка Степана. Она начала на нас кричать и выгонять со двора. Поэтому мы и ушли", - отметил мужчина.

Также Иван заявил, что до этого события спиртного не употреблял, а только после. Стоит отметить, что во время признания в полиции в его крови обнаружили алкоголь.

Жена покойного рассказала, что в тот день они с мужем ходили в церковь, и когда вышли на улицу, то у ворот увидели девушек, которые стояли со стендом книг. Степан сказал им, чтобы они отошли, потому что мешают людям выходить из храма.

Он также сообщил священнику, что девушки стоят возле церкви с книгами, на что он посоветовал мужчине перенести их стенд в другое место. Тогда Степан подошел и перенес стенд с книгами подальше от церкви.

"Мы пошли домой, муж кормил скот. Затем я, посмотрев в окно, увидела во дворе Ивана и услышала крики. Ко мне прибежал внук. Он кричал, что дедушки убили. Я взяла палку и пошла на улицу. Выйдя, увидела, что Степан сидит у ступеней на колесе, а из уха течет кровь. Сразу вызвала "скорую" и мы поехали в больницу. Через два дня муж скончался", - заявила она.

Суд признал Ивана виновным в непредумышленном убийстве и приговорил к трем годам лишения свободы и обязал возместить семье умершего 41 400 гривен материального ущерба.

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