Конфуз на Банковой: в АП решили наградить почетным званием псевдоученого с вымышленными регалиями

Фото: УНИАН

Псевдонауковець насочинял себе звания и научные степени

Петр Порошенко наградил званием "Заслуженный работник культуры Украины" жителя Запорожья Андрея Авдеенко, который называет себя "адмиралом", "академиком" и "историком", хотя большинство его регалий являются вымышленными. Журналист Наталья Седлецкая на странице в Facebook попыталась разобраться, почему такое решение приняли в АП, ведь Авдеенко в своем родном городе постоянно попадает под шквал критики.

Журналист утверждает, что Авдеенко пишет псевдонаучные книги об истории и иллюстрирует их "фотошопом".

Фото: radiosvoboda.org

Как передает radiosvoboda.org, декан исторического факультета Запорожского национального университета Владимир Мильчев о содержании книг Авдеенко отозвался так: "Вымышленные, никогда несуществующие запорожские сечи, причем одна из них локализуется, по его мнению, в родном селе".

Также Андрей Авдеев придумал себе звания и научные степени, которых не существует.

Настоящей ученой степени Авдеенко не имеет, а звание "академика" ему присвоила общественная организация "Украинская академия наук".

"В принципе зарегистрировать такую организацию и давать такие звания или титулы может любой", – объясняет запорожский журналист и историк Эдуард Андрющенко.

Также псевдонаученый хвастается званием почетного адмирала. В пресс-службе Военно-морских сил Украины сообщили, что такого звания, как "почетный адмирал", у них нет вообще.

Фото: Андрей Авдеенко, который называет себя историком и почетным адмиралом

"В Запорожье Авдеенко называют городским сумасшедшим, против его псевдонаучных выкладок бунтует местная интеллигенция", - пишет Седлецкая.

Скриншот поста (facebook.com/natalie.sedletska)

Она считает, что в таком казусе виноват не сам Порошенко, а его подчиненные, ведь президент не просматривает все кандидатуры, а просто ставит подпись на подготовленном ему Указе.

Фото: radiosvoboda.org

Кандидатуры на государственные награды рассматривает Комиссия государственных наград и геральдики.

"Я никогда не понимаю смысл этих проектов, но я их иногда читаю, проект указа о награждении кого-то там, и там 150 фамилий, то есть, я должен как-то на них отреагировать, если я никого из них не знаю?" – рассказывает член комиссии Юрий Бирюков.

В АП ответили, что вся ответственность за соблюдение требований при отборе кандидатов лежит на руководстве Запорожской облгосадминистрации.

Теперь награда, скорее всего останется за псевдоученым, ведь закон не предусматривает лишения уже присвоенного государством звание - только если есть приговор суда о совершении тяжкого преступления

Видео: Президент наградил почетным званием фейковых адмирала (youtube.com/РадіоСвобода)

"На изменениях в законодательстве давно настаивают специалисты, есть готовые рекомендации Совета Европы. Этот случай должен послужить импульсом к изменениям. Слово за Президентом и Верховной Радой", - заключает Седлецкая.

Скриншот поста (facebook.com/natalie.sedletska)

Ранее сообщалось, что дети из Краматорска, которые поехали отдыхать в Хорватии, является родственниками местных чиновников, а не участников АТО.

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