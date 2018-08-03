Конфуз на Банковой: в АП решили наградить почетным званием псевдоученого с вымышленными регалиями

Псевдонауковець насочинял себе звания и научные степени
Петр Порошенко наградил званием "Заслуженный работник культуры Украины" жителя Запорожья Андрея Авдеенко, который называет себя "адмиралом", "академиком" и "историком", хотя большинство его регалий являются вымышленными. Журналист Наталья Седлецкая на странице в Facebook попыталась разобраться, почему такое решение приняли в АП, ведь Авдеенко в своем родном городе постоянно попадает под шквал критики.
Журналист утверждает, что Авдеенко пишет псевдонаучные книги об истории и иллюстрирует их "фотошопом".
Фото: radiosvoboda.org
Как передает radiosvoboda.org, декан исторического факультета Запорожского национального университета Владимир Мильчев о содержании книг Авдеенко отозвался так: "Вымышленные, никогда несуществующие запорожские сечи, причем одна из них локализуется, по его мнению, в родном селе".
Также Андрей Авдеев придумал себе звания и научные степени, которых не существует.
Настоящей ученой степени Авдеенко не имеет, а звание "академика" ему присвоила общественная организация "Украинская академия наук".
"В принципе зарегистрировать такую организацию и давать такие звания или титулы может любой", – объясняет запорожский журналист и историк Эдуард Андрющенко.
Также псевдонаученый хвастается званием почетного адмирала. В пресс-службе Военно-морских сил Украины сообщили, что такого звания, как "почетный адмирал", у них нет вообще.
Фото: Андрей Авдеенко, который называет себя историком и почетным адмиралом
"В Запорожье Авдеенко называют городским сумасшедшим, против его псевдонаучных выкладок бунтует местная интеллигенция", - пишет Седлецкая.
Скриншот поста (facebook.com/natalie.sedletska)
Она считает, что в таком казусе виноват не сам Порошенко, а его подчиненные, ведь президент не просматривает все кандидатуры, а просто ставит подпись на подготовленном ему Указе.
Фото: radiosvoboda.org
Кандидатуры на государственные награды рассматривает Комиссия государственных наград и геральдики.
"Я никогда не понимаю смысл этих проектов, но я их иногда читаю, проект указа о награждении кого-то там, и там 150 фамилий, то есть, я должен как-то на них отреагировать, если я никого из них не знаю?" – рассказывает член комиссии Юрий Бирюков.
В АП ответили, что вся ответственность за соблюдение требований при отборе кандидатов лежит на руководстве Запорожской облгосадминистрации.
Теперь награда, скорее всего останется за псевдоученым, ведь закон не предусматривает лишения уже присвоенного государством звание - только если есть приговор суда о совершении тяжкого преступления
Видео: Президент наградил почетным званием фейковых адмирала (youtube.com/РадіоСвобода)
"На изменениях в законодательстве давно настаивают специалисты, есть готовые рекомендации Совета Европы. Этот случай должен послужить импульсом к изменениям. Слово за Президентом и Верховной Радой", - заключает Седлецкая.
Скриншот поста (facebook.com/natalie.sedletska)
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