Відпочинок дітей чиновників в Хорватії замість сиріт: з'явилися нові дані

Фото: facebook.com/mariya.ionova.9

У групі, яку відправили за кордон, виявилося лише четверо дітей учасників АТО

Більшість дітей з Краматорська, які поїхали відпочивати до Хорватії, є родичами місцевих чиновників. Про це написав журналіст Дмитро Гнап на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, серед відправлених на відпочинок за кордон лише у чотирьох дітей батьки є учасниками АТО на Донбасі.

"З етичних міркувань не називатиму прізвища дітей", - зазначив Гнап.

Він додав, що серед відправлених на відпочинок вдалося впізнати:

- дітей і онуків трьох заступників міського голови Краматорська;

- дитину депутата міської ради Краматорська;

- дитину керівниці підприємства, яке належить депутату Кисліциній (саме вона займалася організацією відпочинку);

- дитину директора відомого краматорського бутіка.

"І ще кілька дітей "непростих" батьків", - додав він.

Фото: Діти в Хорватії (facebook.com/gnap.ua)

"Чиновники та, зокрема, сама депутат Кисліцина, пояснили, що, мовляв, участь батьків у АТО було не головним критерієм для поїздки. Туди також відбирали дітей за успіхи в навчанні та позашкільній діяльності. А також дітей, у яких були біометричні паспорти. Ну, а оскільки у багатьох дітей учасників АТО з біометричними паспортами проблема, то вони, як ви розумієте, пролетіли ", - додав Гнап.

Скріншот поста (facebook.com/gnap.ua)

Скріншот (facebook.com/gnap.ua)

Жителі Краматорська були обурені ситуацією. Вони були впевнені, що в Хорватію насамперед мали їхати малозабезпечені, передає ТСН.

"Зараз мова йде як мінімум про дітей або онуків трьох заступників мера", - зазначила активіст і журналіст Марина Романцова.

На фото серед відпочивальників впізнали сина заступника мера Юрія Люльки.

"Я - переміщена особа, і син - переміщена особа", - заявив чиновник.

За відповіддю на всі запитання він перенаправив до організаторів поїздки.

Крім того на відпочинок до Хорватії поїхав син місцевого депутата Ігоря Сташкевича. Хлопчик є чемпіоном з баскетболу, грає в театрі і має багато нагород. Його кандидатуру, за даними ТСН, нібито подала завуч школи.

Волонтер з Краматорська Володимир Лінський серед відпочивальників упізнав свою хрещеницю. Дівчинка є дочкою бухгалтера одного з підприємств.

"У неї є нагороди від індонезійського керівництва за участь в проекті про культуру, географію, природу цього краю", - повідомив Лінський.

Відео: Діти чиновників виїхали на відпочинок замість сиріт (YouTube / ТСН)

Раніше повідомлялося, що замість дітей-сиріт з України на відпочинок до Європи відправили дітей мажорів.

До речі, з'явилася інформація про списки дітей. Головний спеціаліст відділу освіти Краматорська заявив, що спочатку в список на відпочинок в Хорватії мали включити дітей, які досягли різних перемог в конкурсах і олімпіадах.

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