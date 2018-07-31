Отдых детей чиновников в Хорватии вместо сирот: появились новые данные

Фото: facebook.com/mariya.ionova.9

В группе, которую отправили заграницу, оказалось лишь четверо детей участников АТО

Большинство детей из Краматорска, которые уехали отдыхать в Хорватию, являются родственниками местных чиновников. Об этом написал журналист Дмитрий Гнап на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, среди отправленных на отдых заграницу лишь у четырех детей родители являются участниками АТО на Донбассе.

"Из этических соображений не буду называть фамилии детей", - отметил Гнап.

Он добавил, что среди отправленных на отдых удалось узнать:

- детей и внуков трех заместителей городского головы Краматорска;

- ребенка депутата горсовета Краматорска;

- ребенка руководительницы предприятия, которое принадлежит депутату Кислициной (именно она занималась организацией отдыха);

- ребенка директора известного краматорского бутика.

"И еще несколько детей "непростых" родителей", - добавил он.

Фото: Дети в Хорватии (facebook.com/gnap.ua)

"Чиновники и, в частности, сама депутат Кислицына, объяснили, что, мол, участие родителей в АТО было не главным критерием для поездки. Также туда отбирали детей за успехи в обучении и внешкольной деятельности. А также детей, у которых были биометрические паспорта. Ну, а поскольку у многих детей участников АТО с биометрическими паспортами проблема, то они, как вы понимаете, пролетели", - добавил Гнап.

Скриншот поста (facebook.com/gnap.ua)

Скриншот (facebook.com/gnap.ua)

Жители Краматорска были возмущены ситуацией. Они были уверены, что в Хорватию прежде всего должны были ехать малообеспеченные, передает ТСН.

"Сейчас речь идет как минимум о детях или внуках трех заместителей мэра", - отметила активист и журналист Марина Романцова.

На фото среди отдыхающих узнали сына заместителя мэра Юрия Люльки.

"Я - перемещенное лицо, и сын - перемещенное лицо", - заявил чиновник.

За ответом на все вопросы он перенаправил к организаторам поездки.

Помимо того на отдых в Хорватию поехал сын местного депутата Игоря Сташкевича. Мальчик является чемпионом по баскетболу, играет в театре и имеет много наград. Его кандидатуру, по данным ТСН, якобы подала завуч школы.

Волонтер из Краматорска Владимир Линский среди отдыхающих узнал свою крестницу. Девочка приходится дочерью бухгалтеру одного из предприятий.

"У нее есть награды от индонезийского руководства за участие в проекте о культуре, географии, природе этого края", - сообщил Линский.

Видео: Дети чиновников уехали на отдых вместо сирот (YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что вместо детей-сирот из Украины на отдых в Европу отправили детей мажоров.

Кстати, появилась информация о списках детей. Главный специалист отдела образования Краматорска заявил, что изначально в список на отдых в Хорватии должны были включить детей, достигших различных побед в конкурсах и олимпиадах.

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