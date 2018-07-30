Назревает скандал: вместо детей-сирот из Украины на отдых в Европу отправили детей мажоров (фото)

Фото: Дети (facebook.com/retivoff)

В Хорватию поехали бесплатно дети состоятельных родителей

В Украине из Краматорска вместо сирот, детей, лишенных родительской опеки, и тех, чьи родители являются участниками боевых действий на Донбассе, отправили на отдых в Хорватию детей-мажоров. Об этом написал Александр Ретивов на своей странице в соцсети Facebook.

"Из Краматорска на отдых в Хорватию под видом детей атошников и детей-сирот отправили детей-мажоров. Первой забила тревогу о вопиющем инциденте Оксана Русаловская на своей странице в Facebook", - отметил он.

"Как депутат Кислицына детей выбирала…Замечательно, когда Европейские страны принимают украинских детей. Но парламент Хорватии надеется, что делает доброе дело и уверен в честном отборе участников поездки. Сегодня я показала сыну пост депутата Краматорского городского совета Лилии Кислициной, которая повезла детей в Хорватию – сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, родители которых служат в АТО. Каково же было его удивление, когда на фото он узнал знакомых ребят. Это - дети весьма состоятельных людей нашего города и дети друзей самой депутатки. Дети, которые абсолютно не попадают ни под одну категорию из указанных – "сирота", "ребенок родителей, служащих в АТО", "ребенок, лишенный родительской опеки", - сообщила Русаловская.

Фото: facebook.com/mariya.ionova.9

"У меня, как у простого родителя один вопрос – почему дети богатых родителей бесплатно поехали в Хорватию?" – спросил Ретивов.

"Усилиями жителей Краматорска в региональных группах были идентифицированы все поехавшие на отдых, и все они оказались детьми-мажорами местных чиновников", - подчеркнул автор публикации.

Фото: Дети (facebook.com/retivoff)

"В результате журналистских расследований выяснилось, что детей-сирот и детей атошников в Хорватию отправлять вообще никто не собирался, а программа разработана специально для бесплатного отдыха детишек-мажоров", - отметил Ретивов.

Скриншот поста (facebook.com/retivoff)

Скриншот поста (facebook.com/mariya.ionova.9)

Отметим, что это сообщение в соцсети вызвало огромный ажиотаж, собрав свыше 15 тысяч репостов и трех тысяч "лайков". В комментариях развернулся острый спор между пользователями: одни требовали доказательства информации, другие выражали недовольство действиям властей.

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