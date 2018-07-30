Назріває скандал: замість дітей-сиріт на відпочинок до Європи відправили дітей мажорів (фото)

Фото: Діти (facebook.com/retivoff)

До Хорватії поїхали безкоштовно діти заможних батьків

В Україні з Краматорська замість сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та тих, чиї батьки є учасниками бойових дій на Донбасі, відправили на відпочинок до Хорватії дітей-мажорів. Про це написав Олександр Ретівов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"З Краматорська на відпочинок в Хорватії під виглядом дітей атошників і дітей-сиріт відправили дітей-мажорів. Першою тривогу через кричущий інцидент забила Оксана Русаловська на своїй сторінці в Facebook", - зазначив він.

"Як депутат Кисліцина дітей вибирала...Чудово, коли Європейські країни приймають українських дітей. Але парламент Хорватії сподівається, що робить добру справу і впевнений в чесному відборі учасників поїздки. Сьогодні я показала синові пост депутата Краматорської міської ради Лілії Кисліциної, яка повезла дітей до Хорватії – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких служать в АТО. Яке ж було його здивування, коли на фото він впізнав знайомих. Це - діти дуже заможних людей нашого міста і діти друзів самої депутатки. Діти, які абсолютно не потрапляють під жодну категорію із зазначених – "сирота", "дитина батьків, службовців АТО", "дитина, позбавлена батьківського піклування", - розповіла Русаловська.

Фото facebook.com/mariya.ionova.9

"У мене, як у простого батька одне питання – чому діти багатих батьків безкоштовно поїхали до Хорватії?" – запитав Ретівов.

"Зусиллями жителів Краматорська в регіональних групах були ідентифіковані всі, хто поїхав на відпочинок, і всі вони виявилися дітьми-мажорами місцевих чиновників", - підкреслив автор публікації.

Фото: Діти (facebook.com/retivoff)

"В результаті журналістських розслідувань з'ясувалося, що дітей-сиріт та дітей атошників в Хорватію відправляти взагалі ніхто не збирався, а програма розроблена спеціально для безкоштовного відпочинку дітей-мажорів", - зазначив Ретівов.

Скріншот поста (facebook.com/retivoff)

Скріншот поста (facebook.com/mariya.ionova.9)

Відзначимо, що це повідомлення в соцмережі викликало величезний ажіотаж, зібравши понад 15 тисяч репостов і трьох тисяч "лайків". У коментарях розвернулася гостра суперечка між користувачами: одні вимагали доказу інформації, інші виражали незадоволеність діям влади.

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