Скандал с отдыхом в Хорватии: появилась информация о списках детей

Фото: Дети (facebook.com/retivoff)

Специалист отдела образования рассказал о том, как отбирали детей для списков

Недавно разгорелся скандал из-за отдыха украинских детей в Хорватии. Специалист городского отдела образования Краматорска объяснил, как составляли списки детей, и кто этим занимался, пишет "Технополис".

Главный специалист отдела образования города Краматорска Сергей Сергеев утверждает, что изначально в список детей на отдых в Хорватии должны были включить детей, которые достигли различных побед в конкурсах и олимпиадах. Всего в список включили 31 одаренного ребенка, по одному из каждой школы города. При чем, в приоритете стояли дети переселенцев, лишенные опеки или из малообеспеченных семей.

"Акцент на этом делался, но не более. То есть, могли получить приоритет, а могли и не получить. Отдел образования список не контролировал - фамилии каких детей из школ предоставили, тех и включили. Заказ на оформление списка отдел образования получил от краматорского депутатского корпуса", - разъяснил Сергеев.

Он сообщил, что по этому списку работал с помощником депутата Лилии Кислициной. Через две недели после того, как сформировали список, в отдел образования пришло уточнение о том, что список нужно сократить до 22 человек, при чем в приоритет поставили тех детей, у которых есть заграничный паспорт.

Еще через неделю список сократили до 15 человек. Как утверждает Сергеев, новые имена в список не вносились и все дети, которые поехали в Хорватию, были в нем изначально.

Он сообщил, что в случае продолжения сотрудничества, дети, которых вынуждены были вычеркнуть из списка, будут в новых списках первыми.

Кроме того, специалист отдела образования не смог сказать, есть ли среди этих детей сироты или дети из других социальных категорий. Объяснить слова народного депутата Ионовой о том, что в Хорватию отправились дети из малообеспеченных семей, а не одаренные дети, Сергеев не смог.

Напомним, мы писали о том, что вместо детей-сирот из Украины на отдых в Европу отправили детей мажоров.

В Украине из Краматорска вместо сирот, детей, лишенных родительской опеки, и тех, чьи родители являются участниками боевых действий на Донбассе, отправили на отдых в Хорватию детей-мажоров.

Видео: РБК-Украина