Скандал з відпочинком в Хорватії: з'явилася інформація про списки дітей

Фото: Діти (facebook.com/retivoff)

Спеціаліст відділу освіти розповів про те, як відбирали дітей для списків

Нещодавно розгорівся скандал через відпочинок українських дітей у Хорватії. Спеціаліст міського відділу освіти Краматорська пояснив, як складали списки дітей, і хто цим займався, пише "Технополіс".

Головний спеціаліст відділу освіти міста Краматорська Сергій Сергєєв стверджує, що спочатку в список дітей на відпочинок в Хорватії повинні були включити дітей, які досягли різних перемог у конкурсах та олімпіадах. Всього в список включили 31 обдаровану дитину, по одній з кожної школи міста. При чому, в пріоритеті стояли діти переселенців, позбавлені піклування, з малозабезпечених сімей.

"Акцент на цьому робився, але не більше. Тобто, могли отримати пріоритет, а могли і не отримати. Відділ освіти список не контролював - прізвища яких дітей зі шкіл надали, тих і включили. Замовлення на оформлення списку відділ освіти отримав від краматорського депутатського корпусу", - роз'яснив Сергєєв.

Він повідомив, що за цим списком працював з помічником депутата Лілії Кислициної. Через два тижні після того, як сформували список, у відділ освіти прийшло уточнення про те, що список потрібно скоротити до 22 осіб, при чому в пріоритет поставили тих дітей, у яких є закордонний паспорт.

Ще через тиждень список скоротили до 15 осіб. Як стверджує Сергєєв, нові імена в список не вносилися і всі діти, які поїхали в Хорватію, були в ньому спочатку.

Він повідомив, що в разі продовження співпраці, діти, яких змушені були викреслити зі списку, будуть у нових списках першими.

Крім того, спеціаліст відділу освіти не зміг сказати, чи є серед цих дітей сироти або діти з інших соціальних категорій. Пояснити слова народного депутата Іонової про те, що в Хорватію вирушили діти з малозабезпечених сімей, а не обдаровані діти, Сергєєв не зміг.

Нагадаємо, ми писали про те, що замість дітей-сиріт на відпочинок до Європи відправили дітей мажорів.

В Україні з Краматорська замість сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та тих, чиї батьки є учасниками бойових дій на Донбасі, відправили на відпочинок до Хорватії дітей-мажорів.

Відео: РБК-Україна