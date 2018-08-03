Конфуз на Банковій: в АП вирішили нагородити почесним званням псевдонауковця з вигаданими регаліями

Псевдонауковець навигадував собі звання і наукові ступені
Петро Порошенко нагородив званням "Заслужений працівник культури України" жителя Запоріжжя Андрія Авдєєнка, який називає себе "адміралом", "академіком" та "істориком", хоча більшість його регалій є вигаданими. Журналіст Наталія Седлецька на сторінці в Facebook спробувала розібратися, чому таке рішення прийняли в АП, адже Авдєєнко в своєму рідному місті постійно потрапляє під шквал критики.
Журналіст стверджує, що Авдєєнко пише псевдонаукові книжки про історію та ілюструє їх "фотошопом".
Фото: radiosvoboda.org
Як передає radiosvoboda.org, декан історичного факультету Запорізького національного університету Володимир Мільчев про зміст книжок Авдєєнка відгукнувся так: "Вигадані, ніколи неіснуючі запорозькі січі, причому одна із них локалізується, на його думку, в рідному селі".
Також Андрій Авдєєв вигадав собі звання та наукові ступені, яких не існує.
Справжнього наукового ступеня Авдєєнко не має, а звання "академіка" йому присвоїла громадська організація "Українська академія наук".
"У принципі зареєструвати таку організацію і давати такі звання чи титули може будь-хто", – пояснює запорізький журналіст та історик Едуард Андрющенко.
Також псевдонауковець хвалиться званням почесного адмірала. У прес-службі Військово-морських сил України повідомили, що такого звання, як "почесний адмірал", у них немає взагалі.
Фото: Андрій Авдєєнко, який називає себе істориком і почесним адміралом
"В Запоріжжі Авдєєнка називають міським божевільним, проти його псевдонаукових викладок бунтує місцева інтелігенція", - пише Седлецька.
Скріншот поста (facebook.com/natalie.sedletska)
Вона вважає, що в такому казусі винен не сам Порошенко, а його підлеглі, адже президент не переглядає всі кандидатури, а просто ставить підпис на підготовленому йому Указі.
Фото: radiosvoboda.org
Кандидатури на державні відзнаки розглядає Комісія державних нагород та геральдики.
"Я ніколи не розумію сенс цих проектів, але я їх іноді читаю, проект указу про нагородження когось там, і там 150 прізвищ, тобто, я повинен якось на них відреагувати, якщо я нікого з них не знаю?" – розповідає член комісії Юрій Бірюков.
В АП відповіли, що вся відповідальність за додержання вимог при відборі кандидатів лежить на керівництві Запорізької облдержадміністрації.
Тепер нагорода, скоріш за все залишится за псевдонауковцем, адже закон не передбачає позбавлення вже присвоєного державою звання - тільки якщо є вирок суду про скоєння тяжкого злочину
Відео: Президент нагородив почесним званням фейкового адмірала (youtube.com/РадіоСвобода)
"На змінах в законодавстві давно наполягають фахівці, є готові рекомендації Ради Європи. Цей випадок мав би послугувати імпульсом до змін. Слово за Президентом і Верховною Радою", - підсумовує Седлецька.
Скріншот поста (facebook.com/natalie.sedletska)
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