"Кошелек не найдут": в Одессе пожаловались на работу полиции (видео)

Девушка, которую обокрали, рассказала о реакции правоохранителей

В одном из магазинов Одессы у девушки, пока она примеряла кроссовки, нагло украли кошелек с документами. Одесситка вызвала полицию, однако правоохранители, по словам девушки, заверили, что кошелек не найдут. Об инциденте рассказала Лина Кушнир на своей странице в соцсети Facebook. Она также опубликовала видео с камер наблюдения.

"Друзья, сегодня я стала жертвой воровки. Это произошло в 12 часов дня, в дисконт-центре Adidas на Пантелеймоновской, 97. Будьте бдительны, не оставляйте вещи без присмотра даже если они рядом", - рассказала Кушнир

"Отвлекшись на секунду, я распрощалась с крупной суммой денег, банковской картой и правами…" – сообщила она.

"Полиция, которая приехала на место происшествия, посмотрели видео, поцокали, с сочувствием качая головой, и отправили в райотдел на Греческую, в котором мне пообещали, что кошелек не найдут, но "хоть люди узнают" и "вы через неделю придите - узнаете кто ваше дело ведет, а потом вам дадут справку, чтобы восстановить права в МРЭО", - рассказала одесситка.

"Понравилась фраза полицейских: "если бы она не ушла, мы бы ее задержали".

Ребята, да я бы ее сама задержала и сломала бы пальцы на руках", - отметила Кушнир.

"Не надеюсь, что мне вернут документы, но выкладываю видео, чтобы лишний раз напомнить вам о бдительности! Спасибо Боже, что взял деньгами", - добавила Кушнир.

Видео: Кража в магазине (facebook.com/little.linch1)

Скриншот поста (facebook.com/little.linch1)

"А полиция, как всегда, с юмором", - отметили в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/little.linch1)

Кстати, в Чернигове мужчина отнес в полицию найденные 23 тысячи гривен.

Чего вы не знали о самом знаменитом ревизоре (видео: STYLER.rbc.ua)