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"Гаманець не знайдуть": в Одесі поскаржилися на роботу поліції (відео)

STYLERLIFE        11.06.2018 - 18:44
Скріншот відео (facebook.com/little.linch1)
Скріншот відео (facebook.com/little.linch1)

Дівчина, яку обікрали, розповіла про реакцію правоохоронців

В одному з магазинів Одеси у дівчини, поки вона приміряла кросівки, нахабно вкрали гаманець з документами. Одеситка викликала поліцію, проте правоохоронці, за словами дівчини, запевнили, що гаманець не знайдуть. Про інцидент розповіла Ліна Кушнір на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Вона також опублікувала відео з камер спостереження.

"Друзі, сьогодні я стала жертвою злодійки. Це сталося о 12 годині дня, в дисконт-центрі Adidas на Пантелеймонівській, 97. Будьте пильні, не залишайте речі без нагляду, навіть якщо вони поруч", - розповіла Кушнір

"Відвернувшись на секунду, я розпрощалася з великою сумою грошей, банківською картою і правами..." – повідомила вона.

"Поліція, яка приїхала на місце події, подивилися відео, поцокали, співчутливо хитаючи головою, і відправили до райвідділу на Грецьку, в якому мені пообіцяли, що гаманець не знайдуть, але "хоч люди дізнаються" і "ви через тиждень приходьте - дізнаєтесь хто веде вашу справу, а потім вам дадуть довідку, щоб відновити права в МРЕВ", - розповіла одеситка.

"Сподобалася фраза поліцейських: "якщо б вона не пішла, ми б її затримали".
Хлопці, та я б її сама затримала і зламала б пальці на руках", - відзначила Кушнір.

"Не сподіваюся, що мені повернуть документи, але викладаю відео, щоб зайвий раз нагадати вам про пильність! Дякую Боже, що взяв грошима", - додала Кушнір.

Відео: Крадіжка в магазині (facebook.com/little.linch1)

Скріншот поста (facebook.com/little.linch1)

"А поліція, як завжди, з гумором", - відзначили в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/little.linch1)

До речі, у Чернігові чоловік відніс в поліцію знайдені 23 тисячі гривень.

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Теги: полиция, Одеса, кража
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