Котенка покажу: под Днепром мужчина пытался похитить ребенка

Родители считают, что мужчина действует в паре с еще одной женщиной

В Никополе Днепропетровской области неизвестный мужчина приставал к ребенку на улице и завлекал ее котенком, чтобы украсть. Об этом рассказала мама девочки в сообществе "Типичный Никополь" в социальной сети Facebook.

Татьяна Шугай написала об инциденте в группе и предупредила родителей о том, чтобы они поговорили с детьми. Она указала точное место, где к ее дочери приставал неизвестный мужчина.

"Хочу предупредить родителей. Сегодня моя дочь шла со школы (20-я школа). За углом заброшенного магазина "Мужчина и женщина", в этом доме сейчас магазин "Посуда", ближе к перекрестку, ее позвал мужчина и сказал, чтобы она пошла с ним, он покажет ей котенка. Слава Богу, ежедневные разговоры об этом сделали свое дело, дочка просто убежала. Будьте осторожны, говорите каждый день ребенку, что нужно делать в такой ситуации", - написала жительница Никополя.

Скриншот поста (facebook.com/nikopol.city)

В комментариях местные жители возмутились данной ситуации и попытались уточнить, как выглядел мужчина, но Татьяна Шугай написала, что дочка сильно испугалась и запомнила только то, что мужчина был в темной одежде.

Кроме того, в комментариях пользователи написали, что в этом районе ранее видели не только этого мужчину, но и женщину. Они приставали к детям и предлагали деньги. Местные дети боятся ходить в школу одни.

Родители предположили, что мужчина и женщина связаны между собой и промышляют похищением детей.

Скриншот комментариев (facebook.com/nikopol.city)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве задержали организатора детской порностудии.

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