Ковбой Клинт Иствуд: Лобода удивила сеть своим образом

Светлана Лобода удивила поклонников своим образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в образе ковбоя удивила поклонников

Светлана Лобода не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз скандальная украинская певица выложила новое фото в Instagram, на котором она появилась в образе ковбоя.

На снимке Лобода сидит возле монумента в черной ковбойской одежде и шляпе. Стоит отметить, что без черных очков также не обошлось. Кроме того, в сторону певицы направлен прицел.

Светлана Лобода удивила поклонников своим образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Такой необычный снимок объясняется выходом клипа на песню "Пуля дура", премьера которого запланирована на завтра, 4 июня.

Пользователи сети также прокомментировали новое фото Лободы.

Ковбой Клинт Иствуд, вы ли это?

Не верится;

Идеальна;

Скриншот с Instagram

Фотография, как кадр из фильма "Ван Хельсинг";

Уже завтра, поверить не могу! Так хочется поскорее увидеть этот шедевр. Бесконечно люблю, спасибо за то, что вы делаете. Я не знаю точно, сколько раз буду пересматривать клип, но не меньше 100 это точно;

Скриншот с Instagram

Завтра YouTube будет разрываться;

С нетерпением;

Чую будет дико жарко.

Напомним, что Лобода заинтриговала поцелуем с женатым шоуменом Александром Реввой, который известен под сценическим образом, как Артур Пирожков.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Лобода намекнула о своих чувствах к лидеру немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну.