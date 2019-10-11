Красота и грация: украинские рокеры выпустили драйвовое видео

Кадр из клипа "Венера"

Режиссером клипа группы Тимпаче стал Кирилл Светашов, известный по работе с Brunettes Shoot Blondes

Украинская рок-группа Тимпаче выпустила новый клип на песню "Венера", которая войдет в дебютный альбом коллектива.

"В 14 лет мне понравилась девочка из моей школы. Мне не хватало духу сказать ей, что она мне нравится. Не можешь сказать – напиши песню! Так и появляются первые строчки, а затем и мелодия", - вспоминает фронтмен Тимпаче Вова Колотуша.

"Венера" - уже второе видео от группы, которая дерзко ворвалась на украинскую рок-сцену этой осенью. Девочка стала девушкой. Но навсегда оставила след в памяти автора.

"Этот эпизод уже никогда не повторится. Это была первая любовь", - говорит Вова.

Кадры из клипа

Режиссером клипа стал Кирилл Светашов, известный по работе с Brunettes Shoot Blondes. Он же снял недавний клип Тимпаче "Птахи".

"Венера – это красота и грация, тайна и неизвестность. Она так далеко, что до нее не добраться. Что поможет преодолеть это расстояние? Конечно, же любовь", - комментирует свежую работу сам Кирилл.

ТИМПАЧЕ - Венера