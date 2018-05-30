Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Кременчуге мать оставила детей одних и пошла пьянствовать с подругой

STYLERLIFE        30.05.2018 - 10:43
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Двое детей бродили по подъезду, а двое - были заперты в квартире

В Кременчуге (Полтавская область) горе-мать оставила четверых детей дома и пошла пьянствовать на всю ночь. Об этом передает местное издание 05366.com.ua.

Кременчугские патрульные полицейские были вынуждены вызвать, где нужно было открыть двери квартиры.

Как сообщили в полиции, на первом этаже дома малолетние дети (3 года и 5 лет) находились в подъезде и не могли попасть в квартиру. В запертом жилище также были маленькие дети – 2 года и 1 год. Родителей дома не было. Малыши не могли открыть двери самостоятельно, поэтому спасателям пришлось взламывать замок при помощи шанцевого инструмента.

Фото: 05366.com.ua

На место происшествия также прибыли медики, которые осмотрели всех ребятишек, когда спасатели открыли двери квартиры. Внешне все четверо ребят были здоровы. Теперь этим семейством занимается Ювенальная превенция и Служба по делам детей.

Фото: 05366.com.ua

Выяснилось, что дети живут с мамой. Отец детей находится за пределами Украины. В ту ночь женщина отдыхала со своей подругой и покинула детей одних. Она пришла домой очень поздно, вдобавок в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что раньше эта семья не попадала в поле зрения полиции и службы по делам детей.

Ранее сообщалось, что украинские телеведущие рассказали детям, как не стать жертвой буллинга.

Коротко о главном за 29 мая

Украинку в Чили обвинили в похищении собственного ребенка и лишили родительских прав Погромы на "Лесной" в Киеве: в сети опубликовали показательные фото правоохранителей
Теги: дети, полиция
"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top