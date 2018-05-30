В Кременчуге мать оставила детей одних и пошла пьянствовать с подругой

Двое детей бродили по подъезду, а двое - были заперты в квартире

В Кременчуге (Полтавская область) горе-мать оставила четверых детей дома и пошла пьянствовать на всю ночь. Об этом передает местное издание 05366.com.ua.

Кременчугские патрульные полицейские были вынуждены вызвать, где нужно было открыть двери квартиры.

Как сообщили в полиции, на первом этаже дома малолетние дети (3 года и 5 лет) находились в подъезде и не могли попасть в квартиру. В запертом жилище также были маленькие дети – 2 года и 1 год. Родителей дома не было. Малыши не могли открыть двери самостоятельно, поэтому спасателям пришлось взламывать замок при помощи шанцевого инструмента.

Фото: 05366.com.ua

На место происшествия также прибыли медики, которые осмотрели всех ребятишек, когда спасатели открыли двери квартиры. Внешне все четверо ребят были здоровы. Теперь этим семейством занимается Ювенальная превенция и Служба по делам детей.

Фото: 05366.com.ua

Выяснилось, что дети живут с мамой. Отец детей находится за пределами Украины. В ту ночь женщина отдыхала со своей подругой и покинула детей одних. Она пришла домой очень поздно, вдобавок в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что раньше эта семья не попадала в поле зрения полиции и службы по делам детей.

Ранее сообщалось, что украинские телеведущие рассказали детям, как не стать жертвой буллинга.

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