"Можешь дать сдачи": украинские телеведущие рассказали детям, как не стать жертвой буллинга

Ведущие посоветовали детям прежде всего не молчать, если подобное происходит с ними

Известные украинские телеведущие Руслан Сеничкин и Неля Шовкопляс рассказали, как не стать жертвой психологического насилия в школе.

Как защититься от травли в школе и помочь ребенку, столкнувшимся с буллингом - об этом говорили на открытом мастер-классе, который состоялся в рамках проекта "Стоп школьный террор", организованного Украинским институтом исследования экстремизма.

"Наша цель - построить мост между взрослыми и детьми, обратить внимание государства на необходимость говорить о проблеме буллинга на законодательном уровне и дать конкретные рекомендации родителям, учителям и самим детям", - рассказывает инициатор проекта Галина Герега.

Своими секретами противодействия буллинга во время майтер-класса с детьми и родителями поделились телеведущие Руслан Сеничкин и Неля Шовкопляс. Они рассказали о буллинге, с которым столкнулись в детстве и посоветовали детям прежде всего не молчать, если подобное происходит с ними.

"Девушки и юноши, если кто-то из вас оказался в подобной ситуации, помните и даже чувствуйте, что внутри вас есть стержень, твердый и прочный. Этот стержень у каждого человека, главное это чувствовать. И внутренне почувствуйте, что ты можешь дать сдачи. Даже если физически не можешь, а внутренне понимать, что можешь. Рано или поздно, это будет написано у тебя на лице и твое тело не будет собираться в комок, наоборот, когда будет вызов, ты будешь уверенно стоять и к тебе никто не притронется, потому что эта уверенность будет ощущаться. И это будут понимать все. А когда придет время, это будет уроком и для тех, кто этот буллинг провоцировал", - говорит Руслан Сеничкин.

Неля Шовкопляс добавила: "Не важно к какой части социального класса вы относиться, просто оставайтесь человеком. Не важно у кого какой статус, кокие родители или просто кто как себя ведет, вы все одинаковые. И вы все равны, даже если вас оскорбляют, просто имейте силу не сломаться. И имейте силу быть собой. Тот, кто захочет рассмотреть это хорошее зернышко, тот его рассмотрит".

В свою очередь семейный психолог Федерации Krav Maga Ukraine Ольга Адажый объяснила родителям, что некоторые дети не могут себя защитить через установки родителей "драться - это плохо". Она уверена: если детей убедить и доказать, что защищать себя можно и нужно, ситуация станет менее трагичной.

В этом случае психолог советует практиковать с ребенком настойчивость и невербальную коммуникацию для подкрепления вербальной. Столкнувшись со своим обидчиком ребенок должен:

1. Поддерживать с ним контакт глаза в глаза.

2. Стараться говорить спокойным и ровным голосом.

3. Стоять на достаточном расстоянии от обидчика.

4. Обращаться к нападающему по имени.

"Объясните ребенку, что эмоциональные невербальные признаки - взгляд в сторону, взволнованный писклявый голос или сжатия себя в небольшой комок - и есть все то, чего добиваются от жертвы, чтобы ударить с новой силой", - советует психолог.

Также в рамках мероприятия на территории ТЦ "Эпицентр" в современной локации "Дизайн Арена " был представлен социальный эксперимент от UNICEF. С помощью четырнадцати манекенов дети и родители могли рассмотреть различные ситуации буллинга, которые чаще всего встречаются среди подростков.

Ранее эксперт назвал самые распространенные причины буллинга в школах.

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