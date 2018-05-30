"Можеш дати здачі": українські телеведучі розповіли дітям, як не стати жертвою буллінга

Ведучі порадили дітям насамперед не мовчати, якщо подібне відбувається з ними

Відомі українські телеведучі Руслан Сенічкін та Неля Шовкопляс розповіли, як не стати жертвою психологічного насильства в школі.

Як захиститися від цькування в школі і допомогти дитині, які зіткнулися з буллингом - про це говорили на відкритому майстер-класі, який відбувся в рамках проекту "Стоп шкільний терор", організованого Українським інститутом дослідження екстремізму.

"Наша мета - побудувати міст між дорослими і дітьми, звернути увагу держави на необхідність говорити про проблему буллінга на законодавчому рівні і дати конкретні рекомендації батькам, вчителям і самим дітям", - розповідає ініціатор проекту Галина Герега.

Своїми секретами протидії буллінга під час майтер-класу з дітьми і батьками поділилися телеведучі Руслан Сенічкін та Неля Шовкопляс. Вони розповіли про буллинге, з яким зіткнулися в дитинстві і порадили дітям насамперед не мовчати, якщо подібне відбувається з ними.

"Дівчата і юнаки, якщо хтось з вас опинився в подібній ситуації, пам'ятайте і навіть відчувайте, що всередині вас є стрижень, твердий і міцний. Цей стрижень у кожної людини, головне-це відчувати. І внутрішньо відчуйте, що ти можеш дати здачі. Навіть якщо фізично не можеш, а внутрішньо розуміти, що можеш. Рано чи пізно, це буде написано в тебе на обличчі і твоє тіло не буде збиратися у грудку, навпаки, коли буде дзвінок, ти будеш впевнено стояти і до тебе ніхто не доторкнеться, тому що ця впевненість буде відчуватися. І це будуть розуміти всі. А коли прийде час, це буде уроком і для тих, хто цей буллінг провокував", - говорить Руслан Сенічкін.

Неля Шовкопляс додала: "Не важливо до якої частини соціального класу ви ставитися, просто залишайтеся людиною. Не важливо в кого який статус, які батьки або просто хто як себе веде, ви всі однакові. І ви всі рівні, навіть якщо вас ображають, просто майте силу не зламатися. І майте силу бути собою. Той, хто захоче розглянути це добре зернятко, той його розгляне".

У свою чергу сімейний психолог Федерації Krav Maga Ukraine Ольга Адажый пояснила батькам, що деякі діти не можуть себе захистити через установки батьків "битися - це погано". Вона впевнена: якщо дітей переконати і довести, що захищати себе можна і потрібно, ситуація стане менш трагічною.

В цьому випадку психолог радить практикувати з дитиною наполегливість і невербальну комунікацію для підкріплення вербальної. Зіткнувшись зі своїм кривдником дитина повинна:

1. Підтримувати з ним контакт очі в очі.

2. Намагатися говорити спокійним і рівним голосом.

3. Стояти на достатній відстані від кривдника.

4. Звертатися до нападника по імені.

"Поясніть дитині, що емоційні невербальні ознаки - погляд у бік, схвильований писклявий голос або стиснення себе в невеликий клубок - і є все те, чого домагаються від жертви, щоб вдарити з новою силою", - радить психолог.

Також у рамках заходу на території ТЦ "Епіцентр" в сучасній локації "Дизайн Арена" був представлений соціальний експеримент від UNICEF. З допомогою чотирнадцяти манекенів діти і батьки могли розглянути різні ситуації буллінга, які найчастіше зустрічаються серед підлітків.

Раніше експерт назвав найбільш поширені причини буллінга в школах.

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