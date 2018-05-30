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У Кременчуці мати залишила дітей самих і пішла пиячити з подругою

STYLERLIFE        30.05.2018 - 10:43
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Двоє дітей бродили по під'їзду, а двоє - були замкнені в квартирі

У Кременчуці (Полтавська область) горе-мати залишила чотирьох дітей вдома і пішла пиячити на всю ніч. Про це передає місцеве видання 05366.com.ua.

Кременчуцькі патрульні поліцейські були змушені викликати, де потрібно було відкрити двері квартири.

Як повідомили в поліції, на першому поверсі будинку малолітні діти (3 і 5 років) перебували в під'їзді і не могли потрапити в квартиру. В закритому помешканні також були маленькі діти – 2 роки і 1 рік. Батьків удома не було. Малюки не могли відкрити двері самостійно, тому рятувальникам довелося зламувати замок за допомогою шанцевого інструменту.

Фото: 05366.com.ua

На місце події також прибули медики, які оглянули всіх дітлахів, коли рятувальники відкрили двері квартири. Зовні всі четверо хлопців були здорові. Тепер цим сімейством займається Ювенальна превенція та Служба у справах дітей.

Фото: 05366.com.ua

З'ясувалося, що діти живуть з мамою. Батько дітей перебуває за межами України. В ту ніч жінка відпочивала зі своєю подругою і залишила дітей самих. Вона прийшла додому дуже пізно, до того ж у нетверезому стані.

Наголошується, що раніше ця сім'я не потрапляла в поле зору поліції і служби у справах дітей.

Раніше повідомлялося, що українські телеведучі розповіли дітям, як не стати жертвою буллінга.

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Теги: діти, полиция
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