Крестины сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон: появились официальные фото королевской семьи в честь события

Фото: Принц Уильям и Кейт Миддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

На официальном аккаунте членов семьи опубликованы снимки

9 июля состоялось крещение сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон – принца Луи Артура Чарльза Кембриджского. Официальные фото, которые запечатлели этот день, опубликованы на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца – королевской резиденции членов королевской семьи, в Instagram.

"Герцог и герцогиня Кембриджские сделали четыре официальные фотографии, чтобы отметить крещение принца Луи в понедельник, 9 июля", - сообщается в одной из публикаций.

Фото: королевская семья после крестин принца Луи (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото были сделаны фотографом Мэттом Холиоуком (Matt Holyoak) после крещения принца в Кларенс-хаус - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Крестины прошли в Королевской капелле, которая находится в Сент-Джеймсском дворце.

Стоит отметить, что обряд крещения провел Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэбли, который 23 октября 2013 года в этой же часовне крестил и первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принца Джорджа.

Напомним, 10 июля принц Гарри и его супруга Меган Маркл отправились в Ирландию с официальным визитом, который для молодоженов является первым.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Волнующие подробности свадьбы принца