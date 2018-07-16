Хрестини сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон: з'явилися офіційні фото королівської родини на честь події

Фото: Принц Вільям і Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

На офіційному акаунті членів сім'ї опубліковані знімки

9 липня відбулося хрещення сина принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон – принца Луї Артура Чарльза Кембриджського. Офіційні фото, які відобразили цей день, опубліковані на офіційному акаунті Кенсінгтонського палацу – королівської резиденції членів королівської сім'ї, в Instagram.

"Герцог і герцогиня Кембриджські зробили чотири офіційні фотографії, щоб відзначити хрещення принца Луї в понеділок, 9 липня", - повідомляється в одній з публікацій.

Фото: королівська сім'я після хрестин принца Луї (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото були зроблені фотографом Меттом Холіоуком (Matt Holyoak) після хрещення принца в Кларенс-хаус - вестмінстерській резиденції членів британської королівської сім'ї.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Хрестини пройшли в Королівській капелі, яка знаходиться в Сент-Джеймсському палаці.

Варто відзначити, що обряд хрещення провів Архієпископ Кентерберійський Джастін Уеблі, який 23 жовтня 2013 року в цій же каплиці хрестив і первістка принца Вільяма і Кейт Міддлтон – принца Джорджа.

Нагадаємо, 10 липня принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вирушили до Ірландії з офіційним візитом, який для молодят був першим.

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