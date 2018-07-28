Крестный ход УПЦ КП в Киеве: яркий фоторепортаж с мероприятия

Иллюстративное фото: Крестный ход (Styler/Виталий Носач)

В мероприятии взяло участие несколько десятков тысяч человек

Сегодня, 28 июля, в Киеве прошел Крестный ход священников Киевского патриархата в связи с 1030-летием крещения Руси-Украины. Styler побывал на мероприятии и подготовил фоторепортаж с наиболее интересными моментами.

Так, на мероприятии можно было заметить толпы людей, которые несли в руках флаги Украины. При этом сами священники несли в руках различные иконы.

На нем можно было заметить сразу нескольких влиятельных политиков, начиная с президента Украины Петра Порошенко и заканчивая министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. Также на нем был известный волонтер Мирослав Гай, вице-премьер-министров Геннадия Зубко и Павла Розенко и парламентария Андрея Тетерука.

Фото: Крестный ход УПЦ КП в Киеве (Styler/Виталий Носач)

Примечательно, что на нем также можно было заметить главу Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

Фото: Крестный ход УПЦ КП в Киеве (Styler/Виталий Носач)

Напомним, участие в Крестном ходе в Киеве 28 июля приняли около 65 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Как сообщалось ранее, в Киеве рамках празднования 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины начался Крестный ход в поддержку единой церкви. Участники шествия прошли колонной от Владимирского собора через Софийскую площадь к Владимирской горке.

Также напомним, полиция Киева перешла на усиленный режим для обеспечения порядка во время Крестного хода, начало которого было запланировано на 11:30.

Чем занимаются слуги народа в рабочее время (video.rbc.ua)