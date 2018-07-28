Хресний хід УПЦ КП в Києві: яскравий фоторепортаж із заходу

Ілюстративне фото: Хресний хід (Styler/Віталій Носач)

У заході взяло участь кілька десятків тисяч осіб

Сьогодні, 28 липня, в Києві пройшов Хресний хід священиків Київського патріархату у зв'язку з 1030-річчям хрещення Русі-України. Styler побував на заході й підготув фоторепортаж з найбільш цікавими моментами.

Так, на заході можна було помітити натовпи людей, які несли в руках прапори України. При цьому самі священики несли в руках різні ікони.

На ньому можна було помітити відразу кількох впливових політиків, починаючи з президента України Петра Порошенка і закінчуючи міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. Також на ньому був відомий волонтер Мирослав Гай, віце-прем'єр-міністрів Геннадія Зубка та Павла Розенка і парламентаря Андрія Тетерука.

Фото: Хресний хід УПЦ КП в Києві (Styler/Віталій Носач)

Примітно, що на ньому також можна було помітити главу Української православної церкви Київського патріархата Філарета.

Фото: Хресний хід УПЦ КП в Києві (Styler/Віталій Носач)

Нагадаємо, участь у Хресній ході в Києві 28 липня взяли близько 65 тис. осіб. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Як повідомлялося раніше, в Києві рамках святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі-України розпочався Хресний хід на підтримку єдиної церкви. Учасники ходи пройшли колоною від Володимирського собору через Софійську площу до Володимирської гірки.

Також нагадаємо, поліція Києва перейшла на посилений режим для забезпечення порядку під час Хресного ходу, початок якого було заплановано на 11:30.

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