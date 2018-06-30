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Интервью

В Кривом Роге любитель запрещенной символики совершил преступление

STYLERLIFE        30.06.2018 - 09:25
Фото: Поліція (facebook.com/odesapolice)
Фото: Поліція (facebook.com/odesapolice)

Нарушитель скрылся с места преступления

В Кривом Роге водитель, который украсил свой автомобиль запрещенной символикой, совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает местный телеканал "Первый городской".

В Саксаганском районе города Кривой Рог, водитель автомобиля Audi совершил наезд на пешехода.

ДТП произошло в пятницу, 29 июня в микрорайоне Юбилейный. Водитель автомобиля Audi наехал на пешехода. Нарушитель не остановился, чтобы помочь потерпевшему, а скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадал местный 24-летний житель. Его забрала скорая медицинская помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего повреждение ноги.

Водителя, который совершил наезд, на данный момент разыскивают, но уже обнаружили его автомобиль, который украшен запрещенной в Украине символикой. На лобовом стекле Audi у водителя висит "украшение", в виде флажка СССР.

Сотрудники правоохранительных органов Криворожского отдела полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

 

Фото: Автомобиль нарушителя (1tv.kr.ua)

Кстати, в Кривом Роге обнаружили любителя запрещенной символики.

Жители многоэтажного дома в микрорайоне Восточный-3 обнаружили на временной стоянке автомобиль с запрещенной символикой. Они позвонили в полицию и СБУ, чтобы сообщить о правонарушении.

Люди тонут молча

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Теги: Кривой Рог, нарушение, ДТП
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