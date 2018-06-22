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"Почему я должен менять свою веру?": в Кривом Роге обнаружили любителя запрещенной символики

STYLERLIFE        22.06.2018 - 16:35
Фото: Символика (Коллаж РБК-Украина)
Фото: Символика (Коллаж РБК-Украина)

Полицию вызвали неравнодушные соседи

У жителя Кривого Рога обнаружили запрещенную символику в автомобиле. Об этом сообщает местный сайт 0564.ua.

Жители многоэтажного дома в микрорайоне Восточный-3 обнаружили на временной стоянке автомобиль с запрещенной символикой. Они позвонили в полицию и СБУ, чтобы сообщить о правонарушении.

Патрульные, которые прибыли по вызову, обнаружили припаркованный автомобиль красного цвета, в салоне которого был прикреплен сувенирный флаг СССР и георгиевская лента.

Предположительно, хозяин автомобиля – житель одного близлежащих домов.

Когда приехали сотрудники правоохранительных органов, хозяин автомобиля вышел к ним и вступил в словесную перепалку. Мужчина начал кричать на патрульных.

"Этот же президент служил Советскому союзу. Он присягу принимал Советскому союзу, теперь Украине своей. Почему я должен менять свою веру!?"- кричал владелец автомобиля.

Патрульные полицейские объяснили мужчине, что такая символика – запрещена в Украине и он должен руководствоваться законами нашей страны. На данным момент, житель Кривого Рога продолжает общаться с сотрудниками правоохранительных органов.

 

Фото: Автомобиль с запрещенной символикой (0564.ua)

В законодательстве Украины предусмотрена уголовная ответственность за распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Кстати, в Бахмуте заметили сторонников "русского мира".

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Теги: Кривой Рог, СССР, символика
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