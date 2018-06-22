"Почему я должен менять свою веру?": в Кривом Роге обнаружили любителя запрещенной символики

Полицию вызвали неравнодушные соседи
У жителя Кривого Рога обнаружили запрещенную символику в автомобиле. Об этом сообщает местный сайт 0564.ua.
Жители многоэтажного дома в микрорайоне Восточный-3 обнаружили на временной стоянке автомобиль с запрещенной символикой. Они позвонили в полицию и СБУ, чтобы сообщить о правонарушении.
Патрульные, которые прибыли по вызову, обнаружили припаркованный автомобиль красного цвета, в салоне которого был прикреплен сувенирный флаг СССР и георгиевская лента.
Предположительно, хозяин автомобиля – житель одного близлежащих домов.
Когда приехали сотрудники правоохранительных органов, хозяин автомобиля вышел к ним и вступил в словесную перепалку. Мужчина начал кричать на патрульных.
"Этот же президент служил Советскому союзу. Он присягу принимал Советскому союзу, теперь Украине своей. Почему я должен менять свою веру!?"- кричал владелец автомобиля.
Патрульные полицейские объяснили мужчине, что такая символика – запрещена в Украине и он должен руководствоваться законами нашей страны. На данным момент, житель Кривого Рога продолжает общаться с сотрудниками правоохранительных органов.
Фото: Автомобиль с запрещенной символикой (0564.ua)
В законодательстве Украины предусмотрена уголовная ответственность за распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
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