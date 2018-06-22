"Чому я повинен міняти свою віру?": у Кривому Розі виявили любителя забороненої символіки

Поліцію викликали небайдужі сусіди

У жителя Кривого Рогу виявили заборонену символіку в автомобілі. Про це повідомляє місцевий сайт 0564.ua.

Мешканці багатоповерхового будинку в мікрорайоні Східний-3 виявили на тимчасовій стоянці автомобіль із забороненою символікою. Вони подзвонили в поліцію і СБУ, щоб повідомити про правопорушення.

Патрульні, які прибули за викликом, виявили припаркований автомобіль червоного кольору, в салоні якого був прикріплений сувенірний прапор СРСР і георгіївська стрічка.

Імовірно, господар автомобіля – житель одного з довколишніх будинків.

Коли приїхали співробітники правоохоронних органів, власник автомобіля вийшов до них і вступив у словесну перепалку. Чоловік почав кричати на патрульних.

"Цей же президент служив Радянському союзу. Він присягу приймав Радянського союзу, тепер Україні. Чому я повинен міняти свою віру!?"- кричав власник автомобіля.

Патрульні поліцейські пояснили чоловікові, що така символіка – заборонена в Україні і він повинен керуватися законами нашої країни. На даним момент, мешканець Кривого Рогу продовжує спілкуватися із співробітниками правоохоронних органів.

Фото: Автомобіль із забороненою символікою (0564.ua)

В законодавстві України передбачена кримінальна відповідальність за поширення комуністичної, і нацистської символіки і пропаганду комуністичного націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

До речі, в Бахмуті помітили прихильників "русского мира".

День скорботи і пам'яті жертв війни