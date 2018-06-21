"На фиг мне ваша Украина": в Бахмуте заметили сторонников "русского мира" (видео)

Один из них был одел в футболку с символикой РФ

В подконтрольном Украине Бахмуте Донецкой области "засветились" сторонники "русского мира". Об этом сообщила волонтер Татьяна Подоляночка Чудновец на своей странице в Facebook, где опубликовала соответствующее видео.

Один из поклонников "русского мира" был одет в футболку с символикой РФ, но снять ее отказывался.

"Женщина, вы бы лучше детей воспитывали, да борщ дома варили! - кричала мне одна Бахмутская мадам, пока ее дорогой муж снимал футболку с символикой страны-агрессора. За "дерзким парнишей" наши ребята наблюдали два дня, он щеголял в одной и той же футболке в цветах российского флага, а на пузе у него красовался символ "раши" - агрессивный медведь с выставленными когтистыми лапищами", – написала волонтер.

Видео: Сторонники "русского мира" в Бахмуте (facebook.com/mazur.tanya)

По ее словам, для бойцов, это стало насмешкой.

"Честно, не били. Сдерживались изо всех сил. Проводили воспитательную беседу. Но когда в лицо прозвучало: "Крым канешна расийский", - вызвали полицию. Далее было "на фиг мне ваша Украина", я гражданин Украины, но меня в Россию не выпускают, футболки не сниму, мне ее друг с "расеи падарил", "с братьями не воюю, мне закон не запрещает" и в таком духе. Терпеть такое пренебрежение мои собратья не могли и не хотели", – добавила волонтер.

Как оказалось, жена одного из приверженцев "русского мира" работает бухгалтером военной прокуратуры. Она придерживается пророссийских взглядов и презирает украинских бойцов.

"Слава Богу, "копы" оказались очень адекватными и действовали в абсолютных рамках закона. Наконец, футболочку мальчику таки пришлось снять и поехать в участок давать объяснения своих действий и высказываний. Савенко Саша его зовут. Не будь, как Саша. А его жене я спокойно и с гордостью ответила, что детей своих воспитываю правильно, потому что мой сын с первых дней войны защищает свою родину", – подытожила волонтер.

Скриншот поста (facebook.com/mazur.tanya)

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