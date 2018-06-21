"На фіг мені ваша Україна": у Бахмуті помітили прихильників "російскього світу" (відео)

Один з них був одягнув у футболку з символікою РФ

В підконтрольному Україні Бахмуті Донецької області "засвітилися" прихильники "російскього світу". Про це повідомила волонтер Тетяна Подоляночка Чудновець на своїй сторінці в Facebook, де опублікував відповідне відео.

Один з прихильників "російскього світу" був одягнений у футболку з символікою РФ, але зняти її відмовлявся.

"Жінка, ви б краще дітей виховували, та борщ вдома варили! - кричала мені одна Бахмутська мадам, поки її любий чоловік знімав футболку з символікою країни-агресора. За "зухвалим хлопцем" наші хлопці спостерігали два дні, він хизувався в одній і тій же футболці в кольорах російського прапора, а на пузі у нього красувався символ "раші" - агресивний ведмідь з виставленими пазуристими лапами", – написала волонтер.

Відео: Прихильники "російскього світу" в Бахмуті (facebook.com/mazur.tanya)

За її словами, для бійців, це стало насмішкою.

"Чесно, не били. Стримувалися щосили. Проводили виховну бесіду. Але коли в обличчя прозвучало: "Крим канєшна расійский", - викликали поліцію. Далі було "на фіг мені ваша Україна", я громадянин України, але мене в Росію не випускають, футболки не зніму, мені її один з "расеі падаріл", "з братами не воюю, мені закон не забороняє" і в такому дусі. Терпіти таку зневагу мої побратими не могли і не хотіли", – додала волонтер.

Як виявилося, дружина одного з прихильників "російскього світу" працює бухгалтером військової прокуратури. Вона дотримується проросійських поглядів і зневажає українських бійців.

"Слава Богу, "копи" виявилися дуже адекватними і діяли в абсолютних рамках закону. Нарешті, футболочку хлопчикові таки довелося зняти і поїхати до відділку давати пояснення своїх дій і висловлювань. Савенко Саша його звуть. Не будь, як Саша. А його дружині я спокійно і з гордістю відповіла, що своїх дітей виховую правильно, тому що мій син з перших днів війни захищає свою батьківщину", – підсумувала волонтер.

Скріншот поста (facebook.com/mazur.tanya)

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