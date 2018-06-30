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У Кривому Розі любитель забороненої символіки скоїв злочин

STYLERLIFE        30.06.2018 - 09:25
Фото: Поліція (facebook.com/odesapolice)
Фото: Поліція (facebook.com/odesapolice)

Порушник втік з місця злочину

У Кривому Розі водій, який прикрасив свій автомобіль забороненою символікою, скоїв наїзд на пішохода. Про це повідомляє місцевий телеканал "Перший міський".

У Саксаганському районі міста Кривий Ріг, водій автомобіля Audi скоїв наїзд на пішохода.

ДТП сталося в п'ятницю, 29 червня у мікрорайоні Ювілейний. Водій автомобіля Audi наїхав на пішохода. Порушник не зупинився, щоб допомогти потерпілому, а втік з місця пригоди.

В результаті ДТП постраждав місцевий 24-річний житель. Його забрала швидка медична допомога. Лікарі діагностували у потерпілого ушкодження ноги.

Водія, який скоїв наїзд, на даний момент розшукують, але вже виявили його автомобіль, який прикрашений забороненою в Україні символікою. На лобовому склі Audi у водія висить "прикраса", у вигляді прапорця СРСР.

Співробітники правоохоронних органів Криворізького відділу поліції з'ясовують всі обставини події.

 

Фото: Автомобіль порушника (1tv.kr.ua)

До речі, у Кривому Розі виявили любителя забороненої символіки.

Мешканці багатоповерхового будинку в мікрорайоні Східний-3 виявили на тимчасовій стоянці автомобіль із забороненою символікою. Вони подзвонили в поліцію і СБУ, щоб повідомити про правопорушення.

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Теги: Кривой Рог, нарушение, ДТП
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