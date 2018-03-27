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В Кривом Роге объявили траур по погибшему бойцу АТО

STYLERLIFE        27.03.2018 - 22:35
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

46-летнего воина проведут в последний путь

В среду, 28 марта, в Кривом Роге объявили День траура. Местные жители проведут в последний путь своего земляка Сергея Гранкина, который погиб в зоне АТО на Донбассе. Об этом сообщает 1kr.ua.

Военнослужащий погиб 24 марта. Бойцу было 46 лет. Воин с позывным "Балу" был старшиной минометной роты 2-го механизированного батальона воинской части А0693.

Фото: Сергей Гранкин (1kr.ua)

В Кривом Роге отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги, и изменена программа теле- и радиопередач.

Прощание с погибшим бойцом состоится в 11:00 по улице Ярослава Мудрого, 86.

В 12:00 Сергея Гранкина похоронят на Аллее Славы Центрального кладбища.

Скриншот поста (facebook.com/Вікторія_Самойленко)

Отмечается, что за личное мужество и героизм, самоотверженность и верность военной присяге и народу Украины, проявленные при исполнении воинского долга, Сергей Гранкин посмертно награжден нагрудным знаком "За заслуги перед городом" III степени.

Ранее в сети рассказали о погибшем в зоне АТО бойце из Житомирской области.

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Теги: Кривой Рог, боец АТО
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