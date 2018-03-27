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У Кривому Розі оголосили траур за загиблим бійцем АТО

STYLERLIFE        27.03.2018 - 22:35
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

46-річного воїна проведуть в останню путь

У середу, 28 березня, в Кривому Розі оголосили День жалоби. Місцеві жителі проведуть в останню путь свого земляка Сергія Гранкіна, який загинув в зоні АТО на Донбасі. Про це повідомляє 1kr.ua.

Військовослужбовець загинув 24 березня. Бійцю було 46 років. Воїн з позивним "Балу" був старшиною мінометної роти 2-го механізованого батальйону військової частини А0693.

Фото: Сергій Гранкін (1kr.ua)

У Кривому Розі скасовані розважальні заходи, приспущені державні прапори, і змінена програма теле- та радіопередач.

Прощання із загиблим бійцем відбудеться об 11:00 по вулиці Ярослава Мудрого, 86.

О 12:00 Сергія Гранкіна поховають на Алеї Слави Центрального кладовища.

Скріншот поста (facebook.com/Вікторія_Самойленко)

Відзначається, що за особисту мужність і героїзм, самовідданість і вірність військовій присязі і народу України, проявлені при виконанні військового обов'язку, Сергій Гранкін посмертно нагороджений нагрудним знаком "За заслуги перед містом" III ступеня.

Раніше в мережі розповіли про загиблого в зоні АТО бійця з Житомирської області.

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Теги: Кривой Рог, боец АТО
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