У Кривому Розі оголосили траур за загиблим бійцем АТО

46-річного воїна проведуть в останню путь

У середу, 28 березня, в Кривому Розі оголосили День жалоби. Місцеві жителі проведуть в останню путь свого земляка Сергія Гранкіна, який загинув в зоні АТО на Донбасі. Про це повідомляє 1kr.ua.

Військовослужбовець загинув 24 березня. Бійцю було 46 років. Воїн з позивним "Балу" був старшиною мінометної роти 2-го механізованого батальйону військової частини А0693.

Фото: Сергій Гранкін (1kr.ua)

У Кривому Розі скасовані розважальні заходи, приспущені державні прапори, і змінена програма теле- та радіопередач.



Прощання із загиблим бійцем відбудеться об 11:00 по вулиці Ярослава Мудрого, 86.



О 12:00 Сергія Гранкіна поховають на Алеї Слави Центрального кладовища.

Скріншот поста (facebook.com/Вікторія_Самойленко)

Відзначається, що за особисту мужність і героїзм, самовідданість і вірність військовій присязі і народу України, проявлені при виконанні військового обов'язку, Сергій Гранкін посмертно нагороджений нагрудним знаком "За заслуги перед містом" III ступеня.

Раніше в мережі розповіли про загиблого в зоні АТО бійця з Житомирської області.