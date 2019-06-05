В Кривом Роге стартовал конкурс бизнес-идей по созданию детских центров развития

Общественная организация "Криворожский фонд будущего" выступила инициатором конкурса бизнес-идей по развитию детей в возрасте от двух лет. Лучшие проекты по созданию детских центров развития профинансирует Группа Метинвест. Инвестиции составят 4 млн грн. Экспертную поддержку окажут специалисты международной площадки социальных инноваций SILab Ukraine.

В конкурсе могут участвовать криворожские предприниматели, представители общественных организаций и горожане с идеями по обучению и развитию детей. На реализацию своих проектов авторы получат не менее 300 тыс. грн.

Прием заявок продлится до 14 июня, после чего экспертный совет отберет лучшие работы. Финалисты пройдут обучение со специалистами SILab Ukraine и после публичной защиты своих проектов начнут реализовывать задуманное.

"Социальное предпринимательство сегодня успешно работает в Европе и составляет приблизительно 10% бизнеса, представленного в регионе. SILab Ukraine занимается развитием этого направления в Украине. Наша задача - научить будущих руководителей строить бизнес так, чтобы они с первого дня могли покрыть свои базовые расходы, а не работать в убыток. Поэтому этап обучения будет очень насыщенным и активным. Ожидается, что в итоге участники сформируют бизнес-модели своих центров", - сказала соучредитель международной школы социального предпринимательства SELab Анна Гулевская-Черныш.

"Представленная концепция программы нас заинтересовала. С созданием детских центров в городе появляются дополнительные сервисы, развивается инфраструктура, жизнь становится более комфортной. Наши инвестиции будут способствовать созданию новых рабочих мест, поддерживать малый и средний бизнес", - добавил генеральный директор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

Напомним, что ранее солнечная украинка победила в международном детском конкурсе красоты.