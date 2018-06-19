Крупнейшая кража на ЧМ-2018: известного певца "обчистили" на $760 тысяч

Болельщик приехал в Москву на мундиаль

Одного из болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018, который проходит в России, обворовали в Москве. Пострадавшим в результате кражи оказался колумбиец Хуан Луис Лондоньо - известный певец Maluma, который должен был исполнить гимн ЧМ-2018 во время церемонии открытия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Злоумышленники пробрались в люкс-номер певца в отеле 4 Seasons, который расположен в центре столицы РФ. Исполнитель отсутствовал в номере 35 минут. За это время кто-то проник внутрь, забрал все драгоценности и сбежал.

Фото: Хуан Луис Лондоньо (facebook_com/MALUMAMUSIK)

Согласно основной версии правоохранителей, работал кто-то из ближайшего окружения Лондоньо.

"Гимн в итоге исполнил не он, но одним из героев Чемпионата мира все-таки стал - можем поспорить, что крупнее кражи точно не предвидится", - отметили в сети.

Скриншот (t.me/breakingmash)

Видео: Maluma - El Perdedor (YouTube/ Maluma)

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