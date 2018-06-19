Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Крупнейшая кража на ЧМ-2018: известного певца "обчистили" на $760 тысяч

STYLERLIFE        19.06.2018 - 17:09

Болельщик приехал в Москву на мундиаль

Одного из болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018, который проходит в России, обворовали в Москве. Пострадавшим в результате кражи оказался колумбиец Хуан Луис Лондоньо - известный певец Maluma, который должен был исполнить гимн ЧМ-2018 во время церемонии открытия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Злоумышленники пробрались в люкс-номер певца в отеле 4 Seasons, который расположен в центре столицы РФ. Исполнитель отсутствовал в номере 35 минут. За это время кто-то проник внутрь, забрал все драгоценности и сбежал.

Фото: Хуан Луис Лондоньо (facebook_com/MALUMAMUSIK)

Согласно основной версии правоохранителей, работал кто-то из ближайшего окружения Лондоньо.

"Гимн в итоге исполнил не он, но одним из героев Чемпионата мира все-таки стал - можем поспорить, что крупнее кражи точно не предвидится", - отметили в сети.

Скриншот (t.me/breakingmash)

Видео: Maluma - El Perdedor (YouTube/ Maluma)

Ранее сообщалось, что в небе России загорелся самолет c футболистами из Саудовской Аравии.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)

В Канаде расклеили плакаты против ЧМ-2018 (фото) ЧМ-2018: болельщику продали дорогой билет на несуществующее место
Теги: Россия, чм 2018
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь