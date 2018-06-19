Найбільша крадіжка на ЧС-2018: відомого співака "обчистили" на $760 тисяч

Вболівальник приїхав до Москви на мундіаль

Одного з уболівальників Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який проходить у Росії, обікрали в Москві. Постраждалим в результаті крадіжки виявився колумбієць Хуан Луїс Лондоньо, відомий співак Maluma, який мав виконати гімн ЧС-2018 під час церемонії відкриття. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Зловмисники пробралися в люкс-номер співака в готелі 4 Seasons, що розташований в центрі столиці РФ. Виконавець був відсутній у номері 35 хвилин. За цей час хтось проник всередину, забрав коштовності і втік.

Фото: Хуан Луїс Лондоні (facebook_com/MALUMAMUSIK)

Згідно з основною версією правоохоронців, працював хтось з найближчого оточення Лондоньо.

"Гімн в результаті виконав не він, але одним з героїв Чемпіонату світу все-таки став - можемо посперечатися, що більшої крадіжки точно не передбачається", - зазначили в мережі.

Скріншот (t.me/breakingmash)

Відео: Maluma - El Perdedor (YouTube/ Maluma)

Раніше повідомлялося, що у небі Росії загорівся літак із футболістами з Саудівської Аравії.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)