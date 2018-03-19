"Крым – это Украина!": на бюллетенях в РФ оставляют интересные послания Путину

Действующего президента обвиняют во лжи и грабеже

В сети показали, какие надписи российские избиратели оставляют на бюллетенях. Соответствующие фото опубликовал блогер Михаил Голуб на своей странице в Twitter.

Фото: Бюллетень (twitter.com/golub)

Так, на одном из бюллетеней оставили надпись: "Крым – это Украина!". Также на нем перечисленные такие преступления, как Беслан, Донбасс, Курск и т. д.

На другом бюллетене Путина обвинили во лжи, грабеже, нищете и войне.

Фото: Бюллетень (twitter.com/golub)

Напомним, как в Северодонецке прошла акция против выборов президента РФ на оккупированных территориях.

В воскресенье, 18 марта, в Северодонецке Луганской области состоялась гражданская акция "Луганщина едина, Крым - это Украина" в знак протеста против проведения российской оккупационной администрацией выборов президента РФ в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

На площади возле облгосадминистрации студенты, ученики школ, общественные активисты и жители города выстроились в слово "КРЫМ" рядом с украинским флагом. Это стало символом единства и солидарности украинського народа.