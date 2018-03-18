"Луганщина едина, Крым - это Украина": в Северодонецке прошла акция против выборов президента РФ на оккупированных территориях

Жители города выстроились в слово "КРЫМ" рядом с украинским флагом

В воскресенье, 18 марта, в Северодонецке Луганской области состоялась гражданская акция "Луганщина едина, Крым - это Украина" в знак протеста против проведения российской оккупационной администрацией выборов президента РФ в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Об этом на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

Скриншот страницы facebook.com/odalug

На площади возле облгосадминистрации студенты, ученики школ, общественные активисты и жители города выстроились в слово "КРЫМ" рядом с украинским флагом. Это стало символом единства и солидарности украинського народа.

Напомним, накануне с резким заявлением против незаконных выборов на оккупированных территориях выступил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

В Северодонецке прошла гражданская акция (фото: facebook.com/odalug)

"Часть Луганской области, как и Крымский полуостров, контролируется незаконными вооруженными формированиями и оккупационной администрацией РФ. Жертвами российской вооруженной агрессии стали сотни тысяч украинских граждан. Нарушены их природные и политические права. Ответственность за это несет Российская Федераци", - говорится в сообщении.

Позиция главы Луганской области, отражающаяк онсолидированную позицию государства Украина и международного сообщества, получила широкую поддержку среди жителей области. Так, в социальной сети Facebook распространяется флешбом "НЕТ российским выборам на оккупированных территориях".

Напомним, в воскресенье, 18 марта, в украинских городах активисты и националисты блокируют выборы президента Российской Федерации.

