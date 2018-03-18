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"Луганщина єдина, Крим – це Україна": у Сєвєродонецьку пройшла акція проти виборів президента РФ на окупованих територіях

STYLERLIFE        18.03.2018 - 14:55
Фото: Сєвєродонецьк (facebook.com/odalug)
Фото: Сєвєродонецьк (facebook.com/odalug)

Жителі міста вишикувалися в слово "КРИМ" поруч з українським прапором

У неділю, 18 березня, у Сєвєродонецьку Луганської області відбулась громадянська акція «Луганщина єдина, Крим – це Україна» на знак протесту проти проведення російською окупаційною адміністрацією виборів президента РФ в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. 

Про це на сторінці Луганської обласної державної адміністрації в Facebook.

Скріншот сторінки facebook.com/odalug

На площі біля облдержадміністрації студенти, учнівська молодь, громадські активісти та жителі міста вишикувалися у слово "КРИМ" поряд з українським прапором. Це стало символом єдності та солідарностіукраїнського народу.

Нагадаємо, напередодні з різкою заявою проти незаконних виборів на окупованих територіях виступив голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

 

У Сєвєродонецьку пройшла громадянська акція (фото: facebook.com/odalug)

"Частина Луганської області, як і Кримський півострів, контролюється незаконними збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ. Жертвами російської збройної агресії стали сотні тисяч українських громадян. Порушені їх природні та політичні права. Відповідальність за це несе Російська Федерація", – йдеться у повідомленні. 

Позиція очільника Луганщини, що відображає консолідовану позицію держави Україна та міжнародного співтовариства, отримала широку підтримку серед жителів області. Так, у соціальній мережі Facebook поширюється флешбом "НІ російським виборам на окупованих територіях!".

Нагадаємо, у неділю, 18 березня, в українських містах активісти і націоналісти блокують вибори президента Російської Федерації.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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