Акции протеста: что происходило под посольствами РФ в городах Украины (фото)

В крупнейших городах Украины люди вышли на акции протеста

В воскресенье, 18 марта, в украинских городах активисты и националисты блокировали выборы президента Российской Федерации.

В Киеве под посольством Российской Федерации представители "Национального корпуса" установили импровизированный позолоченный памятник президенту РФ Владимиру Путину в ушанке, а из биотуалета сделали кабинку для голосования.

Возле посольства РФ в Киеве (фото: РБК-Украина)

Отряды Нацполиции и Нацгвардии Украины ограничили доступ к дипломатическим представительствам России, на территории которых расположены избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Проголосовать можно только при наличии дипломатического паспорта.

Генконсульство РФ в Харькове с утра так же пикетировали представители националистических сил.

Возле посольства РФ в Харькове (фото: mediaport.ua)

В частности, среди активистов представители ВО "Свобода" и "Правого сектора". У входа в здание они установили плакат с надписью "Россия = война. Выборы на крови", а также принесли гроб с чучелом Путина.

В Одессе в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании генконсульства РФ. Полтора десятка сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства РФ. Собравшиеся у консульства патриоты решили потроллить российские выборы, включив на всю громкость антипутинские песни. Также они привезли с собой биотуалет, объявив его избирательной кабинкой.

Возле посольства РФ в Одессе (фото: odpublic.net)

Во Львове националисты ВО "Свобода" заблокировали вход в российское дипломатическое представительство, чтобы не допустить проведения голосования за выбор президента России. Националисты стали жечь покрышки.

Возле посольства РФ во Львове (фото: facebook.com/svoboda.ua)

Более сотни протестующих в Полтаве, среди которых представители общественности, сотрудники Полтавской ОГА, активисты и рядовые полтавчане выстроились напротив проезжей части, держа в руках украинские флаги. Своими действиями они пытались привлечь внимание полтавчан к факту проведения незаконных выборов в Крыму.

Возле посольства РФ в Полтаве (фото: np.pl.ua)

В Виннице местные журналисты, студенты местных вузов и политики пришли на Европейскую площадь, чтобы выступить с протестом против нелегитимных российских выборов в Крыму и призвать крымчан не участвовать в "голосовании". Активисты принесли с собой плакаты "Россия - тюрьма народов", "Крым - это Украина", "Ботоксний карлик с бомбой - угроза человечеству" и другие.

Протесты в Виннице (фото: vezha.vn.ua)

Также, винничане сожгли чучело Путина. Президента РФ одели в игрушечную военную каску, укутали в оливковый кусок ткани, а в руки привязали игрушечный автомат и ручную гранату. Потом облили зажигательной жидкостью и поджгли.

Напомним, на Донбассе оккупанты записали совершенно сюрреалистический ролик. Заставили детишек агитировать за Путина на фоне руин.