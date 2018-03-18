Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Акции протеста: что происходило под посольствами РФ в городах Украины (фото)

STYLERLIFE        18.03.2018 - 13:05
Фото: протесты под посольством РФ в Киеве (РБК-Украина)
Фото: протесты под посольством РФ в Киеве (РБК-Украина)

В крупнейших городах Украины люди вышли на акции протеста

В воскресенье, 18 марта, в украинских городах активисты и националисты блокировали выборы президента Российской Федерации.

В Киеве под посольством Российской Федерации представители "Национального корпуса" установили импровизированный позолоченный памятник президенту РФ Владимиру Путину в ушанке, а из биотуалета сделали кабинку для голосования.

 

Возле посольства РФ в Киеве (фото: РБК-Украина)

Отряды Нацполиции и Нацгвардии Украины ограничили доступ к дипломатическим представительствам России, на территории которых расположены избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Проголосовать можно только при наличии дипломатического паспорта.

Генконсульство РФ в Харькове с утра так же пикетировали представители националистических сил.

 

Возле посольства РФ в Харькове (фото: mediaport.ua)

В частности, среди активистов представители ВО "Свобода" и "Правого сектора". У входа в здание они установили плакат с надписью "Россия = война. Выборы на крови", а также принесли гроб с чучелом Путина.

В Одессе в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании генконсульства РФ. Полтора десятка сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства РФ. Собравшиеся у консульства патриоты решили потроллить российские выборы, включив на всю громкость антипутинские песни. Также они привезли с собой биотуалет, объявив его избирательной кабинкой.

 

Возле посольства РФ в Одессе (фото: odpublic.net)

Во Львове националисты ВО "Свобода" заблокировали вход в российское дипломатическое представительство, чтобы не допустить проведения голосования за выбор президента России. Националисты стали жечь покрышки.

 

Возле посольства РФ во Львове (фото: facebook.com/svoboda.ua)

Более сотни протестующих в Полтаве, среди которых представители общественности, сотрудники Полтавской ОГА, активисты и рядовые полтавчане выстроились напротив проезжей части, держа в руках украинские флаги. Своими действиями они пытались привлечь внимание полтавчан к факту проведения незаконных выборов в Крыму.

 

Возле посольства РФ в Полтаве (фото: np.pl.ua)

В Виннице местные журналисты, студенты местных вузов и политики пришли на Европейскую площадь, чтобы выступить с протестом против нелегитимных российских выборов в Крыму и призвать крымчан не участвовать в "голосовании". Активисты принесли с собой плакаты "Россия - тюрьма народов", "Крым - это Украина", "Ботоксний карлик с бомбой - угроза человечеству" и другие.

 

Протесты в Виннице (фото: vezha.vn.ua)

Также, винничане сожгли чучело Путина. Президента РФ одели в игрушечную военную каску, укутали в оливковый кусок ткани, а в руки привязали игрушечный автомат и ручную гранату. Потом облили зажигательной жидкостью и поджгли.

Напомним, на Донбассе оккупанты записали совершенно сюрреалистический ролик. Заставили детишек агитировать за Путина на фоне руин.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Скорая приехала через 40 минут": во Львове спасли мужчину от холодной смерти В Киеве машины российских дипломатов "украсили" украинскими символами
Теги: Киев, Львов, Одесса, харьков, выборы, полтава
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top