Акции протеста: що відбувалось під посольствами РФ в містах України (фото)

У найбільших містах України люди вийшли на акції протесту

У неділю, 18 березня, в українських містах активісти і націоналісти блокували вибори президента Російської Федерації.

У Києві під посольством Російської Федерації представники "Національного корпусу" встановили імпровізований позолочений пам'ятник президенту РФ Володимиру Путіну у вушанці, а з біотуалету зробили кабінку для голосування.

Біля посольства РФ в Києві (фото: РБК-Україна)

Загони Нацполіціі і Нацгвардії України обмежили доступ до дипломатичних представництв Росії, на території яких розташовані виборчі дільниці для голосування на виборах президента РФ. Проголосувати можна тільки при наявності дипломатичного паспорта.

Генконсульство РФ в Харкові зранку так само пікетували представники націоналістичних сил.

Біля посольства РФ в Харкові (фото: mediaport.ua)

Зокрема, серед активістів представники ВО "Свобода" і "Правого сектора". Біля входу в будівлю вони встановили плакат з написом "Росія = війна. Вибори на крові", а також принесли труну з опудалом Путіна.

В Одесі в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування генконсульства РФ. Півтора десятка співробітників поліції перекрили доступ і проїзд до будівлі генкосульства РФ. Присутні біля консульства патріоти вирішили потролити російські вибори, включивши на всю гучність антипутінські пісні. Також вони привезли з собою біотуалет, оголосивши його виборчої кабінкою.

Біля посольства РФ в Одесі (фото: odpublic.net)

У Львові націоналісти ВО "Свобода" заблокували вхід в російське дипломатичне представництво, щоб не допустити проведення голосування за обрання президента Росії. Націоналісти почали палити покришки.

Біля посольства РФ у Львові (фото: facebook.com/svoboda.ua)

Більше сотні людей в Полтаві, серед яких представники громадськості, співробітники Полтавської ОДА, активісти і рядові полтавці вишикувалися навпроти проїжджої частини, тримаючи в руках українські прапори. Своїми діями вони намагалися привернути увагу полтавчан до факту проведення незаконних виборів в Криму.

Біля посольства РФ в Полтаві (фото: np.pl.ua)

У Вінниці місцеві журналісти, студенти місцевих вузів і політики прийшли на Європейську площу, щоб виступити з протестом проти нелегітимних російських виборів в Криму і закликати кримчан не брати участь в "голосуванні". Активісти принесли з собою плакати "Росія - тюрма народів", "Крим - це Україна", "Ботоксній карлик з бомбою - загроза людству" та інші.

Протести у Вінниці (фото: vezha.vn.ua)

Також, вінничани спалили опудало Путіна. Президента РФ одягли в іграшкову військову каску, закутали в оливковий шматок тканини, а в руки прив'язали іграшковий автомат і ручну гранату. Після чого облили запальною рідиною і підпалили.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти записали абсолютно сюрреалістичний ролик. Змусили дітей агітувати за Путіна на тлі руїн.