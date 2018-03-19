"Крим – це Україна!": на бюлетенях у РФ залишають цікаві послання для Путіна

Чинного президента звинувачують у брехні

У мережі показали, якісь написи російські виборці залишають на бюлетенях. Відповідні фото опублікував блогер Михайло Голуб на своїй сторінці в Twitter.

Фото: Бюлетень twitter.com/golub)

Так, на одному з бюлетенів залишили напис: "Крим – це Україна!". Також на ньому перераховані такі злочини, як Беслан, Донбас, Курськ і т. д.

На іншому бюлетені Путіна звинуватили у брехні, грабежі, злиднях і війні.

Фото: Бюлетень twitter.com/golub)

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку пройшла акція проти виборів президента РФ на окупованих територіях.

У неділю, 18 березня в Сєверодонецьку Луганської області відбулася громадянська акція "Луганщина єдина, Крим - це Україна" на знак протесту проти проведення російською окупаційною адміністрацією виборів президента РФ в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.

На площі біля облдержадміністрації студенти, учні шкіл, громадські активісти та мешканці міста вишикувалися в слово "КРИМ" поряд з українським прапором. Це стало символом єдності та солідарності українського народу.