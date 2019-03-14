Крым может остаться без пальм: что произошло

Коллаж РБК-Украина

Крымские пальмы оказались под угрозой исчезновения

Аннексированный Крым может лишиться пальм из-за паразита, который "пожирает" тропические деревья изнутри. Об этом говорится в сюжете "Вести Крым".

Специалисты еще не выяснили, как бороться с вредителем. Поэтому больные деревья приходится вырубать, чтобы паразит не перешел на сохранившиеся. При этом за два года больных деревьев оказалось более сорока.

Сотрудники Никитского ботанического сада активно работают над спасением пальм. Специалисты считают, что пальмовый мотылек завезли на полуостров вместе с посадочным материалом.

Видео: YouTube/Вести Крым

Чтобы понять, как с паразитом бороться, его необходимо тщательно изучить, поскольку в наших климатических условиях он может себя вести по-другому, нежели в привычном ареале обитания.

При этом специалисты считают, что на изучение пальмового мотылька им понадобиться около двух лет. В данный момент жителей южного берега просят при выявлении признаков угрозы сообщать в профильные службы.

Напомним, что в оккупированном Крыму объявили карантин. Причина карантина - вспышки бешенства у шакалов.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты уничтожают лечебное Сакское озеро в Крыму, в которое поступают неочищенные канализационные стоки.

Мы также писали о том, что в Крыму увеличивается количество людей, которые заболели корью. По данным местных СМИ, уже зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Больше всего инфицированных находится в Симферополе, Севастополе и Бахчисарае.