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Оккупанты уничтожают лечебное озеро в Крыму

STYLERЖизнь    13.03.2019 - 17:32
Оккупанты уничтожают лечебное озеро в Крыму
Коллаж РБК-Украина

Лечебное Сакское озеро требует решения серьезных проблем

В аннексированном Крыму в лечебное Сакское озеро поступают неочищенные канализационные стоки. При этом люди долгое время "лечились", принимая грязевые ванны с нечистотами. Об этом сообщает издание "Новости Крыма".

Грязные сточные воды заметил "вице-премьер" Крыма Юрий Гоцанюк и "министр" ЖКХ Дмитрий Черняев, которые посетили объекты водоотведения города.

Дмитрий Черняев отметил, что напорные коллекторы изношены и не справляются с объемом стоковых вод, который закачивают новые насосы. При этом за два-три года проблема должна решиться.

Оккупационные власти приняли решение построить временный напорный коллектор, протяженностью 3,4 км. Он исключит выход неочищенных стоков в лечебное озеро к началу туристического сезона.

Стоит отметить, что даже прекращение попадания сточных вод в озеро не решит еще одну серьезную проблему, которая связана с тем, что вся санитарная зона возле лечебного водоема загрязнена бытовыми и промышленными отходами.

В данный момент не известно, как будет решаться эта проблема.

Напомним, что жители Крыма винят в своих бедах Крымский мост. Сотрудники Керченской переправы жалуются , что не получают зарплату в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что в Крыму растет количество людей, которые заболели корью. На сегодняшний день зарегистрировано 38 подтвержденных случаев заболевания этой болезнью. Больше всего инфицированных находятся в Симферополе, Севастополе и Бахчисарае.

Мы также писали о том, что в аннексированном Крыму зафиксирован новый выброс химических веществ.

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