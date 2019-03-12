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Такого не было даже в 90-х: жители Крыма винят в своих бедах Крымский мост

STYLERЖизнь    12.03.2019 - 22:31
Такого не было даже в 90-х: жители Крыма винят в своих бедах Крымский мост
Коллаж РБК-Украина

Крымский мост стал источником новой проблемы

Крымский мост принес жителям оккупированного Крыма много проблем. И после того, как экологи рассказали, что этот мост может привести к катастрофе в регионе, обнаружилась еще одна серьезная проблема.

Блогер с ником "Крымский бандеровец" опубликовал на своей странице в Twitter скриншот записей в местном сообществе, где сотрудники Керченской переправы жалуются на то, что уже несколько месяцев не получают зарплату. Они утверждают, что последний раз им выдавали деньги в начале февраля.

"На государственном предприятии города Керчь, филиале КМП Керченская паромная переправа" не выплачивался аванс 22-го февраля и заработная плата 7-го марта. Срок выдачи денег никто даже не озвучивает. Такого не было даже в 90-годы", - пишут в паблике.

В комментариях пользователи отметили, что такая плачевная ситуация обстоит не только в Керчи, но и в других оккупированных городах.

"Все порты сидят также, не ной", - написал Кирилл Водинский.

"В Рыбном порту тоже не платят зарплату уже месяц", - добавил Данил Новиков.

"Хотели мост. Теперь половина Керчи без работы. Все говорили, что цены снизятся на все, включая бензин. Снизились?" – написал Иван Фирсов.

"От знакомого, работающего в ялтинском порту слышал, что им зарплату уже три месяца не платят, собираются бастовать, ну-ну", - прокомментировал Ялтинец.

Кроме того, пользователи в комментариях отмечают, что во всем виновато строительство Керченского моста, на которое уходят практически все финансовые средства региона.

Такого не было даже в 90-х: жители Крыма винят в своих бедах Крымский мост

Скриншот фото (twitter.com/CrimeaUA1)

Напомним, ранее мы писали о том, что на оккупантов в Крыму напала земля.

А также рассказывали о том, что Крымский мост довел крымчан до истерики.

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