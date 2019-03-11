Дави их, природа, гони! На оккупантов в Крыму напала земля (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

На военном аэродроме оккупантов произошло ЧП

Стихия угрожает военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму. "Проснулся" оползень около Учкуевки под Севастополем и смещение масс горных пород уже отхватило часть аэропорта "Бельбек", на котором базируется российская военная авиация. Как пишут местные СМИ, протяженность возникшей трещины составила около 120 метров, а ширина "отъехавшего" блока - приблизительно 35 метров.

Эксперты считают, что ограждение аэродрома придется перенести не менее чем на 150-200 метров (забор установлен практически по краю оползневого обрыва).

Согласно выводам ученых, произошло движение нескольких тысяч кубических метров грунта, а нижнюю его часть выдавило в море.

Оползень (Фото: Юрия Горячкина, news.allcrimea.net)

Сообщается, что геоморфологическое явление в районе "Бельбек" произошло утром 7 марта.

Отмечается, что в агусте этот самый оползень разрушил несколько дачных участков, а один полностью сполз в обрыв.

Оползень в районе аэропорта "Бельбек"(news.allcrimea.net)

В сети живо и с иронией обсуждают атаку стихии в захваченном РФ украинском Крыму:

"НАТОвское море пошло в наступление!"

"Приятного аппетита, а не стыдитесь, ешьте больше";

"Изолента в помощь";

"Зато без бандер! Жрите камни с неба";

"Уходит земля из-под ног оккупантов";

"Потом все восстанавливать, а сейчас дави их, природа, гони!"

"Агенты Зорян и Шкиряк скромно пришивают новую звезду на погоны";

Как сообщалось ранее, у Крымского моста, который стал уже причиной множества трудностей на оккупированном полуострове, начались проблемы с высотой из-за проседания и заиливания, что в ближайшем времени может сделать проход под мостом для транспортных средств невозможным.

Также мы писали о том, что недавно возле Керченского моста обнаружили аварийные постройки.