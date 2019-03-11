Дави их, природа, гони! На оккупантов в Крыму напала земля (фото)

На военном аэродроме оккупантов произошло ЧП
Стихия угрожает военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму. "Проснулся" оползень около Учкуевки под Севастополем и смещение масс горных пород уже отхватило часть аэропорта "Бельбек", на котором базируется российская военная авиация. Как пишут местные СМИ, протяженность возникшей трещины составила около 120 метров, а ширина "отъехавшего" блока - приблизительно 35 метров.
Эксперты считают, что ограждение аэродрома придется перенести не менее чем на 150-200 метров (забор установлен практически по краю оползневого обрыва).
Согласно выводам ученых, произошло движение нескольких тысяч кубических метров грунта, а нижнюю его часть выдавило в море.
Оползень (Фото: Юрия Горячкина, news.allcrimea.net)
Сообщается, что геоморфологическое явление в районе "Бельбек" произошло утром 7 марта.
Отмечается, что в агусте этот самый оползень разрушил несколько дачных участков, а один полностью сполз в обрыв.
Оползень в районе аэропорта "Бельбек"(news.allcrimea.net)
В сети живо и с иронией обсуждают атаку стихии в захваченном РФ украинском Крыму:
"НАТОвское море пошло в наступление!"
"Приятного аппетита, а не стыдитесь, ешьте больше";
"Изолента в помощь";
"Зато без бандер! Жрите камни с неба";
"Уходит земля из-под ног оккупантов";
"Потом все восстанавливать, а сейчас дави их, природа, гони!"
"Агенты Зорян и Шкиряк скромно пришивают новую звезду на погоны";
Как сообщалось ранее, у Крымского моста, который стал уже причиной множества трудностей на оккупированном полуострове, начались проблемы с высотой из-за проседания и заиливания, что в ближайшем времени может сделать проход под мостом для транспортных средств невозможным.
Также мы писали о том, что недавно возле Керченского моста обнаружили аварийные постройки.