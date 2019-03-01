Сейчас полупустыня: жители Крыма рассказали о проблемах с водой

Коллаж РБК-Украина

Полуостров испытывает серьезные проблемы с водой

Жители аннексированного Крыма рассказали о том, как обстоят дела с пресной водой на территории полуострова. Об этом они сообщили в эфире Радио Крым.Реалии.

Первая слушательница из Армянска заявила, что она живет в городе уже 50 лет и не видит проблем с водой. По ее словам может в Крыму где-то и есть такие проблемы, но зачем каждый раз говорить, что на полуострове такая катастрофа.

На что ведущая ей ответила, что об этой проблемы говорят не только они. Об этом уже говорит и российская власть в Крыму, и даже ученые.

Хватает ли крымчанам воды? Отвечают наши слушатели pic.twitter.com/pDpZJaAC7r — Крым. Реалии (@krymrealii) February 28, 2019

Другая радиослушательница из Северного Крыма, Красноперекопского района рассказала, что у них когда-то был канал, и тогда там цвели сады, было много овощей и фруктов, которые они сами выращивали. Кроме того, хватало также и на продажу.

Сейчас, по словам слушательницы, в районе очень плохая экология. В Красноперекопске находиться пять соленых озер, два из которых уже высохли. И птицы больше не прилетают туда.

Кроме того, женщина также рассказала и о пляжах на этих соленых озерах, на которых раньше отдыхало множество туристов. А теперь это все превратилось в полупустыню.

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

"Ну их наши проблемы не волнуют, почему нас должны волновать их проблемы с водой? Там есть оккупационное руководство, пусть оно согласно международным нормам решает проблемы", - прокомментировал Сергей Марченко.

"С водой в Крыму были проблемы еще в начале 90-х. Три раза в детстве был в пионерлагерях Крыма. И везде вода была привозная. Возле корпуса огромная поилка с пресной водой", - написал пользователь.

"Про весь Крым не скажу, но в Северном Крыму с водой большие проблемы. Пить еще хватает, но сельское хозяйство практически мертвое, деревья и виноград высыхает, еще и заводы сосут из скважин. Но все "кримнаши", как мантру повторяют - вот Порошенко заменят и дадут воду!", - отметил другой пользователь сети.

Напомним, что Климкин заявил о том, что Черное море станет для России "Бермудским треугольником".

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