Пройдут только гондолы: у Крымского моста обнаружили новую проблему

Коллаж РБК-Украина

Появились новые фотографии Крымского моста

У Крымского (Керченского) моста, который стал уже причиной множества проблем на оккупированном полуострове, нашли еще одну – с высотой. Об этом написала на своей странице в Twitter блогер с ником RoksolanaToday&Крым.

Блогер рассказала, что у Крымского моста начались проблемы с высотой из-за проседания и заиливания, что в ближайшем времени может сделать проход под мостом для транспортных средств невозможным.

"Попади в калитку. Только гондолы и гондольеры скоро будут протискиваться сюда. Высота, проседание, заиливание", - написала автор блога.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Также она опубликовала свежие фотографии моста, на которых видно, что железо уже начало ржаветь.

Скриншот фото (twitter.com/KrimRt)

В комментариях пользователи возмутились и отметили, что мост изначально строили так, чтобы закрыть пролив.

"Оно там падать еще не собирается?", "Вот если все это дерьмо гепнется, то про навигацию можно будет забыть! А оно гепнется обязательно", "По опыту знаю, разогнаться получше – любой пройдет", - написали в комментариях.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Крымского моста появилась новая проблема, из-за которой по нему перестали ездить машины.

А также рассказывали о том, что Крымский мост оказался в центре скандала. В сеть попали кадры строительства железной дороги, которая будет проходить по мосту.