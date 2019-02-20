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Скандальный Крымский мост: появилась новая проблема

STYLERЖизнь    20.02.2019 - 14:49
Скандальный Крымский мост: появилась новая проблема
Крымский мост удивил отсутствием авто (фото)

Жители Крыма удивлены, что мост снова стоит пустой

В сеть выложили новые фото Крымского моста, который недавно шокировал огрехами строителей. В этот раз жителей полуострова обескуражило то, что на мосту не было ни единой машины на протяжении некоторого времени. Видео и фото опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым.

"По нему вообще что-то ездит? Вчера было вот так на ротенберговской кормушке", - подписана публикация.

Крымский мост удивил отсутствием авто (пост: twitter.com/KrimRt)

Пользователи сети шутят, что оккупанты "опять резинкой потерли все машины", а также задаются вопросом, "будет ли ледоход в этом году?"

К слову, экстрасенс и ясновидящий Михаил Тодорив предрек крушение Крымскому мосту уже через пять лет.

Напомним, экологи говорят, что построенный российскими оккупантами объект нанес непоправимый ущерб живой природе полуострова.

 

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