Скандальный Крымский мост: появилась новая проблема

Крымский мост удивил отсутствием авто (фото)

Жители Крыма удивлены, что мост снова стоит пустой

В сеть выложили новые фото Крымского моста, который недавно шокировал огрехами строителей. В этот раз жителей полуострова обескуражило то, что на мосту не было ни единой машины на протяжении некоторого времени. Видео и фото опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым.

"По нему вообще что-то ездит? Вчера было вот так на ротенберговской кормушке", - подписана публикация.

По нему взагалі щось їзде?

Вчера было вот так на ротенберговской кормушке pic.twitter.com/IFlDos7rq5 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 февраля 2019 г.

Крымский мост удивил отсутствием авто (пост: twitter.com/KrimRt)

Пользователи сети шутят, что оккупанты "опять резинкой потерли все машины", а также задаются вопросом, "будет ли ледоход в этом году?"

К слову, экстрасенс и ясновидящий Михаил Тодорив предрек крушение Крымскому мосту уже через пять лет.

Напомним, экологи говорят, что построенный российскими оккупантами объект нанес непоправимый ущерб живой природе полуострова.