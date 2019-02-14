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Крушение Крымского моста: экологи забили тревогу

STYLERЖизнь    14.02.2019 - 13:22
Крушение Крымского моста: экологи забили тревогу
Коллаж РБК-Украина

Из-за Керченского моста гибнут редкие виды фауны

Крымский мост может рухнуть уже в 2023 году. Это станет причиной гибели не только людей, но и редких видов фауны и флоры. Впрочем, уже сейчас экологи говорят, что построенный российскими оккупантами объект нанес непоправимый ущерб живой природе полуострова.

В частности, от действий россиян пострадали рыбы, занесенные в Красную книгу. Так, на грани полного исчезновения оказались морские иглы, черноморская популяция морского конька, горбыль, лаврак, которые обитают в Керченском проливе. А также тюлень-монах, стрепет, длинноносый баклан и другие птицы и животные, которые стали жертвами строительства моста.

"Мост без преувеличения нанес тяжелые последствия окружающей среде и природе не только Крыма, но и материковой части суши. Многие правила экологической безопасности были проигнорированы строителями. Теперь экосистема Черного и Азовского морей оказалась под реальной угрозой... Хотя наши сотрудники неоднократно акцентировали внимание на возможных проблемах", - рассказал источник из Крымской академии наук, пожелавший остаться анонимным, так как боится "травли" со стороны руководства. 

Крушение Крымского моста: экологи забили тревогу

Крымский мост (фото: most.life)

К примеру, по словам эколога, под угрозой оказалась одна из "достопримечательностей" Крыма - краснокнижный черноморский афалин (подвид дельфинов, обитающих в Черном море - ред.).

"Дельфины крайне чувствительны к вибрациям и техническим шумам. Поэтому уже сам процесс строительства моста пагубно влиял на их популяцию", - добавил эксперт.

Кстати, по словам сотрудников Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, убытки, причиненные природе строителями Керченского моста, составляют около $400 млн.

Ранее мы писали, что на автоподходах к Крымскому мосту обвалились искусственно созданные насыпи 

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