Насыпи обрушились: Крымскому мосту грозят новые неприятности (фото)

Коллаж РБК-Украина

Рабочие ликвидируют последствия спецтехникой

На автоподходах к Крымскому мосту обвалились искусственно созданные насыпи из-за сильных снегопадов. Теперь же рабочие с помощью специальной техники убирают землю. Соответствующие фото опубликовал ресур "Керчь.ФМ"

Стоит отметить, что в некоторых местах сходы земли даже выломали ливневки из плит. Происшествие имело место со стороны Керчи и Тамани.

Во время строительства моста к нему были обустроены специальные автоподходы. Насыпи по обе стороны дороги были созданы искусственно, чтобы сгладить неровности рельефа.

Фото: kerch.fm

Напомним, ранее мы публиковали фото и видео прибытия в оккупированный РФ Керченский порт выживших в пожаре на двух танкерах моряков.

К слову, журналист, который живет в оккупированном Симферополе, рассказал, что жизнь на полуострове за последние пять лет стала намного хуже.

Также мы сообщали о том, что известный российский политолог высказал предположение о том, когда Крым сможет вернуться в состав Украины.